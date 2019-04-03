У Трускавці провели семінар для тренерів дитячо-юнацьких футбольних клубів

У Трускавці провели навчально-методичний семінар для тренерів дитячо-юнацьких футбольних команд. Організаторам вдалось зібрати близько двох десятків тренерів з Києва, Борислава, Стебника, Трускавця та Стрийщини. Спікерами виступили представники Федерації Футболу України.

Захід проходив в суботу, 6 квітня, в конференц-залі готелю «Трускавець 365». Головною темою семінару стало питання організації дитячих футбольних турнірів.

- Футбол сьогодні активно розвивається і має велику популярність серед дітей. Але ми маємо багато питань, відповіді на які часто не знають самі організатори змагань. Тому ми намагаємось проводити такі навчання для тих, хто працює в сфері підготовки футболістів, спільно обговорювати ці питання, знаходити відповіді, щоб організація турнірів була щораз на вищому рівні, – розповідає начальник відділу юнацького футболу ФФУ Валерій Золотухін.

Спікером на семінарі виступив також заступник голови Івано-Франківської Федерації Футболу Микола Васильків. До слова, присутність представників Івано-Франківська є невипадковою, так як Трускавець намагається поглиблювати відносини з цим містом і вже на початку травня планується підписання договору про партнерство між містами.

Загалом на семінарі зібралось до двох десятків тренерів та представників дитячих футбольних клубів з Львівщини та Києва. Чимало учасників зареєструвались до участі, однак прибути не змогли, так як саме в цей день відбувались футбольні матчі. Однак проведенням заходу організатори залишились задоволені та бажають впроваджувати таку практику тут і надалі.

- Дякуємо всім, хто долучився до проведення, міському голові Трускавця за підтримку, спікерам, які приїхали та всім учасникам. Щиро дякуємо готелю «Трускавець 365», готельному комплексу «Таор-Карпати» та готелю «Маріот», – розповів організатор, представник футбольної школи “КМС” Роман Матис.

- Впродовж останніх кількох років ми взяли активний курс на розвиток спорту в місті. Ми проводимо різного роду спортивні змагання, чемпіонати, турніри, кубки. Футбол в тому числі ми намагаємось активно підтримувати та працюємо над тим, щоб створювати відповідні умови для заняття цим видом спорту в місті, – зазначив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

До слова, Валерій Золотухін вручив подяку міському голові Трускавця Андрію Кульчинському за розвиток футболу та сертифікати міжнародного класу, які дозволяють тренувати юних футболістів двом представникам Трускавця, які проходили навчання в Києві, – Роману Матису та Володимиру Смолі.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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