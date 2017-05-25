У Трускавці реалізують три проекти місцевого розвитку, загальною вартістю 330 тис. грн

By  | 25.05.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці розпочали реалізацію трьох мікропроектів місцевого розвитку, загальною вартістю 330 тис. грн.

У результаті реалізації мікропроектів придбають меблі та інвентар для дитячого садочку «Дзвіночок», проведуть капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в дитсадку «Ялинка» та проведуть капітальний ремонт скульптурної майстерні у школі мистецтв ім. Романа Савицького. Про це повідомили у Трускавецькій міській раді.

Фінансування мікропроектів вестимуться за кошти міського, обласного бюджетів, спонсорські кошти та кошти громади.

ЗІК

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    25.05.2017 | 09:14

    Запрошуємо на роботу будівельників та робітників з благоустрою. Тел. 096-606-33-68. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)Співак-трускавчанин презентуватиме свою книгу (0)Три виставки в один день: запрошує музей історії міста Трускавця (0)

  • Запрошуємо на роботу
    24.05.2017 | 14:04

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу молодших медичних сестер (санітарок), покоївок та прибиральниць. Тел. відділу кадрів: (03247) 6-21-22. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)Співак-трускавчанин презентуватиме свою книгу (0)Три виставки в один день: запрошує музей історії міста Трускавця (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви