У Трускавці реалізують три проекти місцевого розвитку, загальною вартістю 330 тис. грн

У Трускавці розпочали реалізацію трьох мікропроектів місцевого розвитку, загальною вартістю 330 тис. грн.

У результаті реалізації мікропроектів придбають меблі та інвентар для дитячого садочку «Дзвіночок», проведуть капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в дитсадку «Ялинка» та проведуть капітальний ремонт скульптурної майстерні у школі мистецтв ім. Романа Савицького. Про це повідомили у Трускавецькій міській раді.

Фінансування мікропроектів вестимуться за кошти міського, обласного бюджетів, спонсорські кошти та кошти громади.

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Трускавецький вісник

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