У Трускавці скасували рішення, що обмежувало право громадян на мирне зібрання

By  | 05.05.2017 | Filed under: Новини

Депутати Трускавецької міської ради скасували рішення виконкому № 247 від 11 вересня 2012 року, яким було затверджено порядок організації і проведення на території Трускавця недержавних масових громадських заходів. Підстава – порушення статті 39 Конституції України та зауваження, що надійшли від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як повідомила юрист Олена Савченко, рішення 2012 року обмежувало права громадян на мирні зібрання, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Депутати, скасувавши рішення виконкому № 247, зняли ці обмеження, – повідомили у Трускавецькій міській раді.

Слід зазначити, що порядок проведення масових громадських заходів регулюється виключно Конституцією України і не потребує прийняття регуляторних актів на місцях.

ЗІК

Трускавецький вісник

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