Трирічного хлопчика вкусила змія

Трускавецька міська лікарня отримала 6 протизміїних доз. Про це 11 червня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді поінформував головний лікар міської лікарні Ігор Стасик.

Ігор Стасик розповів про випадок, який трапився минулого тижня. Трирічний хлопчик, син одного з лікарів Трускавецької лікарні, помітив змію, котра залізла на їхнє подвір`я. Подія мала місце в Східниці. Маля вирішило побавитися з твариною, зокрема погладити її. Проте наздогнати змію та ближче розглянути її для хлопчика виявилося дещо проблемним, оскільки гадюка почала втікати від дитини. Розлючений хлопчик вирішив покарати плазуна та каменюкою вдарив змію по хвості. У відповідь змія вжалила малюка в руку. Хлопчика була госпіталізовано, зараз він вже виписаний і перебуває в задовільному стані.

Ігор Стасик наголосив на тому, що змії рідко самі нападають на людей і кусають їх. Роблять це плазуни переважно захищаючись, у відповідь на агресію чи необережність людини. Головний лікар Трускавецької лікарні наголосив на тому, що не потрібно провокувати змій, роблячи різких рухів, не варто також голосно кричати чи нападати на змію.

Також Ігор Стасик повідомив, що станом на 9 годину ранку 11 червня у Трускавці підписано 7 554 декларацій з сімейними лікарями. Це найвищий показник у Львівській області, а можливо і в Україні.

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