У Трускавці в міському бюджеті передбачено 577 тис. грн на відшкодування за пільговий проїзд

У міському бюджеті Трускавця на 2018 рік передбачено кошти на відшкодування перевізникам витрат за пільговий проїзд в міському транспорті загального користування, в сумі 577, 8 тис. грн.

Про це ІА ZIK повідомили у Трускавецькій міській раді.

Станом на сьогодні право безкоштовного проїзду в автомобільному транспорті загального користування зберігається за переважною більшістю пільговиків.

Загалом, це понад 20 категорій пасажирів, які за соціальною ознакою можуть користуватись такою можливістю, зазначили у міськраді.

ЗІК

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