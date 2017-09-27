У Трускавці водій мікроавтобуса скоїла наїзд на двох пішоходів

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 вересня близько 16.00 на вулиці Мазепи в місті Трускавець.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Т-5», 34-річна мешканка Дрогобицького району, скоїла наїзд на двох мешканців Трускавця, 26-річну жінку та 29-річного чоловіка, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди пішоходи отримали тілесні ушкодження. У жінки медики діагностували «перелом кісток тазу справа, перелом лівої ключиці зі зміщенням, різані рани лобної ділянки голови справа», у чоловіка – «різані рани лобної ділянки голови, множинні рани лиця та рук».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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