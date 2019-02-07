У Трускавці впав з висоти та вбився на смерть будівельник

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 6 лютого, близько 12:58 год., у м. Трускавець під час проведення монтажних робіт впав із висоти, близько 4 м., та від отриманих травм загинув працівник приватної фірми, мешканець м. Трускавець 1961 року народження.

Як інформує наше власне джерело, подія мала місце на території «Арко» (вул. Івана Мазепи). Правоохоронні органи з`ясовують всі обставини трагічного випадку, зокрема щодо порушень правил техніки безпеки та офіційного працевлаштування загиблого. Але що б там не з`ясували правоохоронці, та життя людині не повернеш. Висловлюємо співчуття родині загиблого…

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