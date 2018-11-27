У Трускавці вшанували пам`ять Гейдара Алієва

В грудні азербайджанці всього світу згадують свого улюбленого Загальнонаціонального Лідера, Першого Президента незалежної Республіки Азербайджан (1993-2003) Гейдара Алієвича Алієва (1923-2003). П’ятнадцять років пройшло з моменту його смерті, але гуртування нації, розбудова держави, формування управлінської структури за час його десятилітнього керівництва країною визначили майбутнє Азербайджану на багато-багато років вперед.

У курортному Трускавці традиційно пройшов День пам`яті Гейдара Алієва. Як і в попередні роки, організатором заходу став Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна» (голова Ельмар Мамедов). Ще чотири роки тому, а саме 11 грудня 2014 року, в ГКК «Карпати» було відкрито куток пам`яті Лідера Нації (репортаж з цієї події дивись тут).

Від того часу з періодичністю два рази в рік (до дня народження 10 травня і до дня смерті 12 грудня) азербайджанська діаспора у Трускавці та гості-відпочивальники з Азербайджану, а також українські приятелі Республіки Азербайджан) збираються в невеличкому, але затишному приміщенні офісу Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна», а гостинний господар Ельмар Мамедов, котрий свого часу працював начальником Служби безпеки Президента Гейдара Алієва, згадує миті, проведені поруч з цією прекрасною людиною.

Ось і цього року, в не по-зимовому теплому грудні, а саме 10 числа, Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна» зібрав людей для вшанування пам`яті Гейдара Алієва.

- Без сумніву, Гейдара Алієва можна і треба називати Батьком Нації, Загальнонаціональним Лідером, – каже очільник Альянсу Ельмар Мамедов. – Він зумів об`єднати різні племена і один азербайджанський народ, відродив економіку, утвердив державність, налагодив взаємовигідні партнерські стосунки з іншими державами, в тому числі з найсильнішими державами світу. Він був далекоглядним політиком, котрий дбав про майбутнє нації – молодь, давав можливість підніматися їй по кар`єрній драбині, зростати та реалізувати себе в тих чи інших видах діяльності.

- Пам`ять про нашого улюбленого Гейдара Алієвича Алієва вічно житиме в серці кожного азербайджанця! – завершив свою зворушливу промову Ельмар Мамедов.

Про те, що таку велику людину як Гейдар Алієв Азербайджан та азербайджанці пам’ятатимуть віками, говорили і інші учасники зустрічі. Вони висловили радість, що завдяки Міжнародному Альянсу «Азербайджан-Україна» (голова Ельмар Мамедов) та готельно-курортному комплексу «Карпати» (генеральний директор Лев Грицак) можуть частіше збиратися і спільно згадувати про радісні та сумні миті в історії Республіки Азербайджан.

День пам`яті Гейдара Алієва завершився традиційною чашкою чаю з солодощами.

Володимир Ключак

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