У Трускавці вшанували Шевченка

9-10 березня у Трускавці відбулися заходи з нагоди Шевченківських днів. У день народження Великого Кобзаря біля його пам’ятника пройшов поетичний марафон. А в день спомину поета також біля його пам’ятника відбулася літературно-мистецька програма за участі народного хору «Воля» Народного дому, вихованців дитячої школи мистецтв та Будинку учнівської творчості. З вітальним словом перед трускавчанами та гостями курорту виступив заступник міського голови Олексій Балицький. Також в цей день було відзначено кращих учнів трускавецьких шкіл – стипендіатів міського голови.

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