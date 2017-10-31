У Трускавці встановлюють постамент під пам’ятник Патріархові Йосифові Сліпому

Сьогодні, 31 жовтня, у Трускавці проводяться роботи із встановлення постаменту Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому. Окрім постаменту проводиться монтаж арок, які є невід`ємною частиною цілісної скульптурної композиції. Повністю пам’ятник планується завершити до кінця листопада, дата урочистого відкриття наразі невідома. Встановлюється пам’ятник Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому з нагоди 125-ліття від дня його народження, локація – територія церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

На місці робіт по спорудженні пам’ятника сьогодні побували міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, головний меценат спорудження пам’ятника Лев Грицак, архітектор Орест Скоп, голова ТМО партії ВО «Батьківщина» Руслан Крамар. Всі роботи по встановленню компонентів скульптурної композиції йдуть згідно узгодженого графіку та за планом.

Нагадаємо, що на Львівщині 2017 рік був оголошений роком Патріарха Йосифа Сліпого. Ініціатива спорудження пам’ятника Йосифові Сліпому у Трускавці належить настоятелю парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) о. Володимирові Бондарчукові. Цю ідею підтримали місцевий осередок партії «Батьківщина», а член цієї політичної сили Лев Грицак пообіцяв фінансову допомогу в реалізації проекту. Громада Трускавця на громадських слуханнях, які проходили влітку цього року (19.07.2017), підтримала ідею спорудження пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому у нашому місті-курорті.

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