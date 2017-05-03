У Трускавці встановили перший вуличний тренажер та почали облаштовувати футбольне поле зі штучним покриттям

Сьогодні, 4 травня, у Трускавці на дитячо-спортивному комплексі на вул. Довженка (паралельна до вулиці Мазепи) встановлено перший вуличний тренажер. Про це повідомляє наше джерело в КП «Трускавецьтепло». Комунальне підприємство опікується дитячо-спортивним комплексом на вул. Довженка протягом останніх шести років, за цей час занедбана раніше територія перетворилася на зразкову місцину для відпочинку сімей з дітьми та для проведення спортивних ігор з різних дисциплін. Відтепер кожен зможе випробувати свої сили на тренажері. Досі такі тренажери у вільному доступі були хіба що на майданчику готельно-курортного комплексу «Карпати», в ландшафтному парку «Підгір`я».

Натомість біля СШ №3 міста Трускавця розпочато облаштування футбольного поля зі штучним покриттям. Мова про такі наміри йшла давно, тож настала пора дій. Фотографії з облаштування штучного покриття оприлюднив на своїй сторінці в мережі Фейсбук Роман Матис.

Трускавецький вісник

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