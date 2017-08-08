У Трускавці злодії вкрали обладнання з фонтану на Дрогобицькому кільці

By  | 07.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, у Трускавці невідомі викрали деталі від фонтану на Дрогобицькому кільці. Як повідомили у підприємстві «Комфорт Сервіс», яке обслуговує фонтан, вкрадено 13 форсунок по 135 гривень кожна. Загалом збитків завдано на суму біля двох тисяч гривень. Відповідну заяву про факт крадіжки вже подано до Трускавецького міського відділу поліції.

Слід зазначити, що деталі з цього фонтану викрадають вже не вперше. Тому міська влада ініціюватиме встановлення на Дрогобицькому кільці камери відеоспостереження, оскільки це дієвий та цивілізований спосіб боротьби з недобросовісними громадянами. Як каже заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький (зараз в.о. мера), у місті діє програма «Безпечне місто», в рамках якої можна передбачити кошти на обладнання відеонагляду.

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  • Alexandr Borkov

    Поліція чим зайнята???? Треба шукати злодіїв,а не розганяти людей похилого віку,які виживають вуличною торгівлею…

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