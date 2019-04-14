У Трускавці знайдено нове джерело лікувальної води “Нафтуся”

Після 5 років пошуку і року досліджень знайдено нове джерело лікувальної води “Нафтуся”, яка вже доступна для гостей санаторно-готельного комплексу “Дніпро-Бескид” в Трускавці.

Відомий у всьому світі бальнеологічний курорт Трускавець завжди славився своїми цілющими джерелами, найвідомішою з яких вважається “Нафтуся”.

Санаторії Трускавця щорічно приймають понад 250 000 гостей з усього світу. Це не дивно. Можливість поліпшити здоров’я натуральною живою водою набагато привабливіше медикаментозного лікування.

Курорт Трускавець був заснований в 1927 році, Раймундом Ярошем і територіально він перебував в 4 кілометрах від сучасного Трускавця, в урочищі Помярки. Там же було розташоване перше джерело унікальної “Нафтусі”, яке знайшов і дослідив фармацевт Теодор Торосевич ще в 1836 році.

Пізніше були знайдені інші джерела, які зараз знаходяться в центрі сучасного Трускавця.

У 2013 році, глава правління санаторного комплексу “Дніпро-Бескид”, заслужений лікар України, доктор медичних наук – Чебаненко Олександр Іванович з колегами почав пошуки того самого, найпершого, Помірецького джерела “Нафтусі”.

І ось, після довгих 5-ти років пошуку і року досліджень, його вдалося знайти.

Дослідження проведені під керівництвом заслуженого лікаря України доктора медичних наук, професора Олександра Чебаненко свідчать про те, що “Нафтуся” з Помірецького джерела якісно відрізняється від Нафтусі з інших джерел.

За результатами діагностики проведеного на замовлення “СПА Трускавець” комплексу сертифікованого міністерством охорони здоров’я України (Апаратно-програмний комплекс Sensitive-imagio, програма Life Stream) виявлено, що склад корисних бактерій в Помірецькій “Нафтусі” в 10 разів більше, і значно менша мінералізація, що дозволяє швидше засвоюватися організмом людини.

Сьогодні можна сміливо стверджувати, що “Нафтуся” з Помірецького джерела не має рівних за своїм складом.

Першими нову “Нафтусю” можуть спробувати гості санаторно-готельного комплексу “Дніпро-Бескид” в Трускавці. У корпусі “Дніпро” розташований перший в Європі бювет з системою безконтактного доступу. Гості, які вже встигли пройти курс лікування з використанням “Нафтусі” з Помірецького джерела відзначають її ефективність.

Варто відзначити, що це тільки початок, тому що в процесі пошуків були знайдені й інші джерела цілющих вод, деякі з яких вражають уяви своїми унікальними властивостями.

Зараз проводяться численні дослідження, і можливо, одне з них зробить ще більшу сенсацію.

СГК «Дніпро-Бескид»

P.S. Воду з нового родовища «Нафтусі» («Нафтуся» №2 чи «Нафтуся» Помірецька) віднедавна також мають можливість споживати і відпочивальники Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати». Про це – в наших наступних публікаціях.

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