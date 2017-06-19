Ukrainian Gran Fondo в Старому Самборі

Старий Самбір стає дедалі популярніший для туристів і взагалі – мешканців України. Цьому сприяє можливо непомітна, але результативна робота інформаційного відділу Старосамбірської міської ради при повній підтримці і розумінні міського голови Ігоря Трухима. До промоції міста долучилась також і ГО «Європейська інтеграція України», голова правління якої Іван Цегенько спільно з керівником інформаційного відділу міської ради Юрієм Леусом минулого року в липні організували і провели регіональний туристично-презентаційний семінар «Старий Самбір – центр туризму, розваг і рекреації Верхньодністровських Бескидів» і з того часу постійно працюють над втіленням стратегії промоції, заявленої на семінарі. Зростаючій популярності Старого Самбора сприяє також його вдале географічне розташування, мальовнича та ще не до кінця знищена природа, а також відбудована автомобільна траса Львів – Сянки.

Отож, 24 червня в Старому Самборі відбувся черговий захід – один із найпопулярніших веломарафонів в Україні Ukrainian Gran Fondo. Приємно, що організатори (Львівський велосипедний клуб) виявили бажання провести ці престижні і популярні велосипедні змагання саме в Старому Самборі. До організації також долучились представники міської ради Старого Самбора. Отож місто зранку нагадувало олімпійське містечко з відповідною святково-спортивною атмосферою. До участі у змаганнях заявились понад 180 учасників з різних міст і регіонів України. Багато з них були в Старому Самборі та Карпатах вперше. Передувало старту відкриття марафону, на якому з вітальними словами виступили заступник міського голови Старого Самбора Володимир Хітчак та голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

Старт відбувся і спортсмени в супроводі поліцейських і суддівських автомобілів помчали по автомобільній трасі в сторону Ужоцького перевалу. Змагання проходили в трьох дистанціях: 120 км: Старий Самбір – Сянки – Старий Самбір; 90 км – Старий Самбір – Турка – Старий Самбір і 60 км – Старий Самбір – Сянки.

Сам веломарафон відбувався дуже динамічно, адже в змаганнях брали участь зокрема і професійні спортсмени, котрі виступали на найсучасніших і недешевих велосипедах, мали дуже хорошу фізичну та технічну підготовку і тримали дуже високу швидкість по всій трасі, незважаючи на затяжні підйоми. Цікаво, що на спусках спортсмени розвивали швидкість до 90 км за годину! Але все ж таки рівень учасників перегонів відрізнявся і попереду, звісно ж, одразу опинились спортсмени, які їхали на дистанції 120 км. Вони спочатку їхали щільною групою, яка з часом почала поволі розтягуватись. На зворотному шляху з Сянок визначились три явні лідери, які і створили інтригу за 10 кілометрів до фінішу і фінішували майже одночасно. Сам фініш відбувся під бурхливі оплески мешканців і гостей Старого Самбора. Найкращий результат 120-тикілометрової дистанції 2 години 38 хвилин!!! Його показав спортсмен з Києва Теслер Артем. Згодом фінішували учасники інших дистанцій і в 16.00 почалась церемонія нагородження. Всі учасники веломарафону отримали пам’ятні медалі, а переможці були нагороджені кубками і призами від спонсорів та футболками з гербом Старого Самбора.

- Я вперше у вашому місті, але багато про нього чув від мого товариша Івана Цегенька, – розповідає учасник змагань Харчук Сергій з Києва. – Мені сподобалось місто, чудесні краєвиди, гарна автомобільна траса і найголовніше – бажання старосамбірчан популяризувати свій регіон і прививати любов до здорового способу життя.

До розмови долучився голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько:

- Мені приємно, що Старий Самбір проводив черговий захід. Приємно, що цей веломарафон був видовищний і популяризує як наше місто, так і здоровий спосіб життя. Приємно, що натхненником цього та інших заходів є керівник інформаційного відділу Старосамбірської міської ради Юрій Леус, який дуже багато робить для свого міста. Тішить, що цей захід не був заполітизований і проводився без зайвого пафосу і присутності якихось політиків. Можливо, їм таке просто нецікаве. Радий, що всім учасникам сподобалось наше місто і сподіваюсь, що ми спільно в подальшому зможемо ще більше робити для того, щоб і такі заходи в нас проводились, і туристи до нас мали б чого приїжджати. Трохи дивує пасивність мешканців міста, яких хотілося б бачити на таких заходах більше. Та сподіваюсь, що ми це врахуємо і в подальшому будемо робити більше для того, щоб такі заходи були цікавішими для містян і гостей міста.

Ці змагання, їхня організація справили неабияке враження на учасників змагань і організаторів. Отож наступного року веломарафон знову завітає до Старого Самбора і проводитись він буде ще більш захоплююче і видовищно.

Степан Іванків

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