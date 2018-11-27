В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до кількох крадіжок

В Бориславське відділення поліції звернувся 45-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла у його господарське приміщення та викрала звідти 2000 гривень, бензопилу, бензокосарку та інше майно. Загальна сума заподіяних збитків склала понад 10 000 гривень.

Працівники поліції встановили особу зловмисника – раніше судимого 43-річного жителя Борислава. Правоохоронці з’ясували, що він причетний щонайменше до чотирьох крадіжок з підвалів та господарських приміщень, які належать мешканцям міста.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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