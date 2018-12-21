В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки двох скутерів

В Бориславське відділення поліції звернувся 51-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 17 вересня з подвір’я його будинку на вулиці Дрогобицькій невідома особа викрала скутер «Навігатор ЕХ50». Його орієнтовна вартість становить близько 6 200 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – раніше судимого 41-річного жителя Борислава. Як з’ясувалося під час досудового розслідування, він причетний також до крадіжки скутера «Сузукі», вчиненої 26 вересня.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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