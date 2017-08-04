В Бориславі раніше судимий вчинив крадіжку з автомобіля

By  | 04.08.2017 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції надійшла заява від 29-річного жителя міста Винники, водія одного із приватних підприємств. Чоловік повідомив, що з автомобіля «Мерседес-Бенц», який був припаркований на вулиці Коваліва, невідома особа викрала відеореєстратор та мобільний телефон «SAMSUNG J3». Як встановили правоохоронці, до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 44-річний мешканець міста . Зараз встановлюються обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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