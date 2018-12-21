В Бориславі судитимуть зловмисницю, яка підозрюється у скоєнні крадіжки майна східницького пансіонату

В Бориславське відділення поліції надійшла заява від 57-річної жительки міста Східниця. За словами жінки, протягом листопада невідома особа викрала з пансіонату чотири телевізори та порохотяг, вартість яких орієнтовно становить 26 000 гривень.

Поліцейські з’ясували, що до вчинення правопорушення причетна 35-річна місцева мешканка, працівниця цього лікувального закладу. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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