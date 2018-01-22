В Бориславі зловмисник обікрав знайомого

By  | 23.01.2018 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції звернувся 46-річний місцевий мешканець. За словами заявника, 19 січня він зустрівся зі знайомими. Після завершення застілля потерпілий виявив зникнення своєї куртки, в кишені якої знаходилися паспорт, військовий квиток та інші особисті документи, мобільний телефон та гроші в сумі близько 2000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 38-річний житель Борислава. Викрадені речі у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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