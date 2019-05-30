В Дрогобичі поліцейські охорони затримали чоловіка, який намагався обікрасти кафе

By  | 18.06.2019 | Filed under: Новини

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області вранці 16 червня надійшов сигнал тривоги з охоронюваного кафе, що знаходиться у Дрогобичі на вулиці Шолом-Алейхема. Група реагування, прибувши на місце події, виявила невідомого чоловіка, який перебував всередині закладу громадського харчування.

Встановлено особу зловмисника – раніше судимого 17-річного місцевого мешканця. Юнак проник в заклад харчування, пошкодивши металопластикове вікно. Він затриманий в поряду ст. 208 КПК України.

Відкрите кримінальне провадження а ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За скоєння цього правопорушення юнаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, триває перевірка щодо причетності юнака до інших злочинів.

Управління поліції охорони у Львівській області

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Для любителів риболовлі
    30.05.2019 | 13:17

    Також читайтеДо уваги населення міста Трускавця (0)Запрошуємо на роботу (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень (0)

  • Запрошуємо на роботу
    27.05.2019 | 14:33

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухарів, мангальщиків, офіціантів, покоївку, молодшу медичну сестру, робітника із догляду за тваринами. Заробітна плата згідно зі штатним розписом. Довідки за тел. (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеДля любителів риболовлі (0)До уваги населення міста Трускавця (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви