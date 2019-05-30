В Дрогобичі поліцейські охорони затримали чоловіка, який намагався обікрасти кафе

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області вранці 16 червня надійшов сигнал тривоги з охоронюваного кафе, що знаходиться у Дрогобичі на вулиці Шолом-Алейхема. Група реагування, прибувши на місце події, виявила невідомого чоловіка, який перебував всередині закладу громадського харчування.

Встановлено особу зловмисника – раніше судимого 17-річного місцевого мешканця. Юнак проник в заклад харчування, пошкодивши металопластикове вікно. Він затриманий в поряду ст. 208 КПК України.

Відкрите кримінальне провадження а ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За скоєння цього правопорушення юнаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, триває перевірка щодо причетності юнака до інших злочинів.

Управління поліції охорони у Львівській області

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