В Дрогобичі поліцейські викрили зловмисника, причетного до пограбування

By  | 11.10.2018 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції звернувся 50-річний житель райцентру. За словами заявника, 25 вересня близько 21.00 на вулиці Шевченка неподалік парку невідомий чоловік вирвав у нього з рук куртку, в кишенях якої знаходилося 2 400 гривень, мобільний телефон, особисті документи та банківська картка.

Поліцейські встановили, що до пограбування причетний 31-річний житель одного із сіл району. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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