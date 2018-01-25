В Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, причетного до пограбування

В Дрогобицький відділ поліції звернувся 49-річний місцевий мешканець, який повідомив, що неподалік одного із міських парків його пограбували.

За словами потерпілого, коли він вийшов з магазину, незнайомець попросив у нього мобільний телефон, щоб здійснити терміновий дзвінок. Чоловік видався підозрілим, тож заявник відмовив і попрямував у бік парку. Зловмисник наздогнав його там і вирвав з руки мобільний телефон.

Як встановили працівники поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 27-річний уродженець міста Стрий. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до шести років. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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