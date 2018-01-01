В єдності наша сила?

Трускавець – місто специфічне не лише тому, що воно курорт. Політичні баталії та боротьба за владу тут в рази запекліші, ніж у сусідніх містах Стебнику, Бориславі, Дрогобичі, а методи цієї боротьби брудніші та негідніші в десятки разів. Звісно, після «перебазування» частини «козирної» команди в дрогобицьку ратушу місто Котермака теж чекає така нещаслива доля чорного піару та брудних ігор па-русскі, але це ще в майбутньому. А наразі маємо те, що маємо – у час, коли Кучма, Яворський та Старосольський можуть насолоджуватися Новим Роком та Різдвом Христовим на повну, Андрієві Кульчинському вороги не забувають підсипати солі на рану, перцю у ніздрі та нечистот в медіапростір. На те вони й негідники, щоб негідно чинити.

Вже тепер можна спрогнозувати, що відразу після Різдвяних свят за юліанським календарем почнеться новий виток політичних воєн у Трускавці. Симптоми цього очевидні – небувала активність наприкінці року місцевих громадських діячів, поява нових тролів у соцмережах, підвищення градусу у висловлюваннях поміркованих людей. А до цього всього додається ще й ситуація у Трускавці, котра попри позірний добробут простою не є.

Мінуси завжди зауважуються швидше, ніж плюси, а якщо їх багато, то вони не лише дратують, а й змушують до рефлексії – чому так? І чому нічого не робиться, щоб усунути негатив, який не просто отруює життя зараз, але отруює наше майбутнє?

Закритий верхній бювет – раз. Депресивна зона, новий Чорнобиль, Стебник по-трускавецьки, аномалія Кульчинського, троянський кінь ЗАТу, мертва зона – по-різному називають у Трускавці те, у що перетворилася нагірна частина курорту. Попри гіперболізацію деградація є очевидною. В магазинчиках і супермаркетах «там» пусто, бродячі пси та ворони підсилюють гнітючий настрій, а відсутність справжньої зими підливає олії. На фоні закритого верхнього бювету та непривабливого парку побажання «теплих свят» з триповерховим логотипом виглядають насмішкою.

Відсутність бачення розвитку та промоції – два. При всій повазі до чинного мера Трускавця, який здобув величезний мандат довіри трускавчан у двобої з московським ставлеником в 2015 році, зараз його рейтинг обвалюється. Причому катастрофічно. Що є тому виною? Відсутність нормальної дієвої команди професіоналів? Кадрові помилки? Перетворення Андрія Кульчинського в Козира №2? Превалювання зверхності та інших негативних рис над вмінням прислухатися до потреб простого люду? Ставка не на рядового виборця, а на «нових друзів», які йому зовсім не друзі? Сказати важко, але напевно, що існує не лише якась одна причина, їх цілий комплекс.

Із сумом, якщо не сказати відчаєм, дивляться трускавчани на те, як здійснює влада міста «промоцію» курорту. Чи ця промоція відрізняється від поїздок «каманди» 2011-2015 рр.? Чи вона має хоч якісь результати? І де відпочивальники та туристи як результат витрачених грошей? Питання висне в повітрі.

Третє, що впадає у вічі – несхвалення громадою. Можу назвати не один десяток прізвищ людей, які в 2015 не просто голосували за Андрія Кульчинського, але й агітували (!) за нього, причому досить активно. Через два роки вони плюються. Причини різні – від явно особистісних до категоричної незгоди з тими чи іншими кроками міського голови.

Місто-курорт Трускавець має багато проблем. Так багато, що всіх їх озвучувати навіть не хочеться. Починаючи від провалля, яке може поглибитися/подвоїтися/зміститися, а відповідно і стратегічної головної дороги на Дрогобич та Львів, і закінчуючи залізною дорогою, котра везе щораз менше гостей на курорт. Починаючи від відсутності стратегії розвитку та байдужості мешканців за долю міста-курорту і закінчуючи банкрутством підприємців і (напів)порожніми готелями/віллами/пансіонатами. Починаючи від приховування правди про загрози для гідромінеральної бази і закінчуючи скороченнями, низькою зарплатнею, відтоком мізків і кваліфікованих робочих рук з Трускавця. Починаючи від проблем, які ще дужче повилізають в новому році у галузях освіти, культури, медицини, правоохоронних органів, і закінчуючи кризою влади, котра не розуміє свого головного призначення.

Так, пити каву – це добре, бавитися на корпоративах – теж добре, як і преміювати себе за гроші громади. Все це було б дуже добре, якби була належна віддача. Тоді ніхто не мав би права сказати жодного кривого слова. Але якраз належної віддачі нема. Принаймні, подекуди. І причини цьому різні.

Наша сила – в єдності. Банальна та затерта фраза, проте актуальна завжди. Ворог ділить, розділяє, розсварює, позбавляє єдності, робить із друзів ворогів. Але часто ту єдність нівечить не ворог, а ніби друг. Який про власну кишеню думає дужче, ніж про справи громадські. Який про забезпечення свого майбутнього і своїх родичів піклується дужче, ніж про виконання своїх обов’язків, за які платяться гроші. При цьому зловживаючи посадовим (службовим) становищем.

Мене спитають – а конкретніше можна? Це ж загальні фрази! Так, це загальні фрази, але за ними – конкретні випадки. Конкретні прізвища дехто вказує, але реакції влади як наразі нема. І це дивує.

Трускавець вступив у новий 2018 рік з теплом та спокоєм, з кількаденним примиренням та вичікуванням. Затишшя перед бурею промине, і вже в другій половині січня матимемо якщо не акції протесту, то гучні заяви і звинувачення, чергові «наїзди» на владу. Втім, не так на владу, як конкретно на міського голову. Згадають все – і ОТГ, і марнотратство, і разючий непрофесіоналізм окремих посадовців, і постійні лікарняні одного з заступників, і парк, і верхній бювет, і гальмування діяльності комунальної ГГРЕС, і пусте місто, і багато чого ще. Згадають, нагадають, покричать, поганьблять, випустять пар. Але це не буде повтор, це буде новий виток. Бо є й така технологія.

Але попри помилки Андрія Кульчинського, попри його прорахунки і дрейф до авторитаризму зараз саме він є тою людиною, котра здатна об`єднати Трускавець і трускавчан. Об`єднати не проти когось і не всупереч певним політичним силам чи кланам, а об`єднати заради ідеї відродження Трускавця, збереження його як всеукраїнського (і міжнародного!) курорту, розбудови оздоровниці в місто-сад. Але таке об`єднання явно невигідне тим, хто власні амбіції, реванш чи політичну вигоду ставить вище інтересів трускавецької громади. Політикани, інтригани та слуги Кремля ніколи не об`єднаються навколо Андрія Кульчинського, бо в них інше завдання.

Ви помітили разючу суперечність у вищевикладених думках? Як не парадоксально, але саме ця суперечність формує політичне життя міста ось вже два роки. Але все проходить до пори, до часу.

Яким буде 2018 рік для Трускавця? Легким, багатим та радісним? Хочеться вірити. Хочеться, щоб відпочивальників (причому багатих та щедрих) було побільше, щоб негативних інформаційних приводів було поменше, щоб дії влади були ефективними, щоб чиновники були чесними та професійно виконували покладені на них обов’язки, щоб громада не була байдужою, щоб надійно працював зв’язок на лінії «влада-громада», щоб достаток, мир та радість панували в кожній хаті. Але чи так буде?

В єдності – наша сила. Це розуміють і прихильники діючого міського голови, і його противники теж.

Але процес об`єднання при завеликих амбіціях і конфлікті інтересів непростий.

Володимир Ключак, фото з сайту http://www.unitynz.org/unity-principles/unitynz-statement-for-peace/

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