В педуніверситеті відкрито меморіальну дошку в честь професора Василя Бойчука

By  | 05.06.2019 | Filed under: Новини

Вчора, 4 червня, минув рік від дня смерті професора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, вченого фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1995), академіка АН ВШ України Василя Бойчука. З цієї нагоди в інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ (фізмат) 4 червня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та аудиторії імені професора Василя Бойчука. Про це інформує офіційний сайт університету.

Про науково-педагогічну діяльність покійного професора розповів директор інституту доцент Юрій Галь. Ректор професор Надія Скотна та вдова Уляна Бойчук відкрили пам’ятну дошку, а капелан університету отець Олег Кекош освятив її та провів панахиду.

Захід продовжився в аудиторії імені Василя Бойчука, де кожен бажаючий мав можливість поділитися спогадами про професора. Іменем багатолітнього декана, директора інституту названа велика фізична аудиторія № 38, в якій він любив читати лекції студентам, проводив наукові конференції, засідання вченої ради інституту.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №94382 Озера, джерела, земля
    03.06.2019 | 20:39

    Земельна ділянка приватна власність 5га з озерами та джерелами 500 м від траси на Трускавець. На об‘єкті присутні альтанки, мангали для відпочинку з дітьми та рибальства. Озера зариблені (карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь) . Унікальне місцерозташування цього обє‘кту дозволяє використовувати його в різних цілях (відпочинковий комплекс з форельниками, готельно-ресторанний бізнес, аквапарк, розведення риби, тощо) [...]

  • Для любителів риболовлі
    30.05.2019 | 13:17

    Також читайтеДо уваги населення міста Трускавця (0)Запрошуємо на роботу (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви