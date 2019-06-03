В педуніверситеті відкрито меморіальну дошку в честь професора Василя Бойчука

Вчора, 4 червня, минув рік від дня смерті професора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, вченого фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1995), академіка АН ВШ України Василя Бойчука. З цієї нагоди в інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ (фізмат) 4 червня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та аудиторії імені професора Василя Бойчука. Про це інформує офіційний сайт університету.

Про науково-педагогічну діяльність покійного професора розповів директор інституту доцент Юрій Галь. Ректор професор Надія Скотна та вдова Уляна Бойчук відкрили пам’ятну дошку, а капелан університету отець Олег Кекош освятив її та провів панахиду.

Захід продовжився в аудиторії імені Василя Бойчука, де кожен бажаючий мав можливість поділитися спогадами про професора. Іменем багатолітнього декана, директора інституту названа велика фізична аудиторія № 38, в якій він любив читати лекції студентам, проводив наукові конференції, засідання вченої ради інституту.

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