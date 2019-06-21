В середині липня УМХ відсвяткує чверть століття своєї діяльності

By  | 21.06.2019 | Filed under: Новини

В липні минає 25-річчя від дня, коли на теренах Галичини та України відродилася молодіжна християнська організація «Українська молодь Христові». В далекому 1994 році «УМХ» відродилася, наче Фенікс з попелу і розпочала активну духовно-просвітницьку роботу серед української молоді.

14 липня святкування 25-ліття УМХ відбудеться в курортному Трускавці. В цей день (неділя) о 12.00 пройде урочиста Свята Літургія в центральній греко-католицькій парафії Трускавця – церкві св. Миколая. А святкування з концертною програмою та шоу відбуватимуться на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці з 18.00. У програмі – виступи співачки Лесі Горової, гуртів «Кана», «Мері», «Navigator», «Sofi Band», «Quo Vadis», шоу на ходулях від театру «Gloria».

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