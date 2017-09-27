В Трускавці поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки двох мобільних телефонів

В Трускавецьке відділення поліції звернувся за допомогою 18-річний місцевий мешканець. За словами юнака, з квартири, де він проживає, було викрадено мобільні телефони «Sony Xperia Z3» та «Samsung Galaxy S6». Їх орієнтовна вартість становить близько 20 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетний однокласник заявника, 18-річний трускавчанин, який напередодні приходив до нього у гості.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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