В Трускавці пройшли міські змагання з сітківки та кошиківки

By  | 06.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує адміністрація Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», 3-5 жовтня на базі спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСК змагання з баскетболу (юнаки) та волейболу (дівчата) серед учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх шкіл за Програмою  спортивних Ігор школярів міста Трускавця. Організатор змагань – відділ освіти Трускавецької міської ради. Безпосереднім проведенням змагань займалась суддівська бригада з числа тренерів  ДЮСК «Спортовець» та вчителів фізичної культури навчальних закладів міста.

Змагання пройшли у дружній атмосфері, учасників змагань підтримували всі учні  та вчителі  шкіл, а призерами спортивних змагань стали команди:

- у волейболі: І м. – СЗШ №1, ІІ м. – НВК «СЗШ №2-гімназія»,  ІІІ м. – СЗШ №3;

- у баскетболі: І м. – НВК «СЗШ №2-гімназія», ІІ м. – СЗШ №3, ІІІ м.  – СЗШ №1.

Також читайте

Tags:
  • Vasyl Kyrylych

    А з гачківки (хокей) коли змагання будуть?

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76528 Працівник на завод до Польщі
    02.10.2017 | 13:07

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи: Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва [...]

  • До відома громадян!
    27.09.2017 | 12:52

    28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви