В УРБАН-бібліотеці поговорять про нескорений Майдан

By  | 06.02.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 9 лютого, в УРБАН-бібліотеці Трускавця (вул. Бориславська, 36) відбудеться перегляд та обговорення книжкової виставки «Нескорений Майдан». Про це поінформувала завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Співорганізатором заходу є Всеукраїнська ліга жінок (Трускавецький осередок очолює Катерина Ківацька).

На обговорення теми Майдану запрошують всіх учасників подій на Майдані 2013-2014 р, воїнів теперішньої українсько-російської війни, матерів та дружин воїнів, волонтерів та всіх небайдужих.

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