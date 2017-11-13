Вчора у Дрогобичі водій мікроавтобуса травмував пішохода

By  | 14.11.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 листопада близько 23.00 на вулиці Грушевського у місті . Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», скоїв наїзд на пішохода, 67-річного чоловіка без постійного місця проживання, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього «закритий перелом лівої гомілки та закритий перелом лівої кінцівки». Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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