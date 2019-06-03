Веселися, грай і книжки читай

By  | 06.06.2019 | Filed under: Новини

Літо – це улюблена пора року для школярів. Більше не треба прокидатися під ранні звуки будильника, вчити уроки, писати контрольні. Теплі літні місяці – найбільш безтурботна та довгоочікувана пора. Діти мають чудову змогу поринути у світ літератури, познайомитися з творчістю нових для них письменників, відкрити нових героїв, пізнати світ за допомогою книги та отримати насолоду від читання.

У бібліотеку для дітей м. Трускавця завітали учні 1-2 класів табору відпочинку СЗШ №2-гімназії з вчителями Лідією Пуравець та Ларисою Рой. Провідний бібліотекар Віра Лучковська нагадала їм правила поводження з книгою. Всі разом мандрували країною Читландії. Діти залюбки відгадували загадки, малювали казкових героїв, бавились в гру “Приготування кулішу”, танцювали коломийку під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської, а також переглянули мультфільми “Як народилася книга. В гостях у Добрячка”, “Писанка. Чарівне яйце”.

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