Відкритий лист батьківських комітетів СЗШ №3 м. Трускавця (+ відео звернення учнів)

Голові Львівської обласної державної адміністрації п. Синютці Олегу Михайловичу, вул. Винниченка 18, м.Львів, 79008

Директору департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації п. Мандзій Любомирі Степанівні, вул. Просвіти, 4а м. Львів, 79008

Міському голові п. Кульчинському А. Б., вул. Бориславська 2, м. Трускавець, 82200

ПрАТ «Телеканал Інтер», вул. Дмитрівська 30, м. Київ, 01601

ТОВ «Телестудія «Служба інформації» (телеканал НТН), вул. Дмитрівська 30, м. Київ, 01601

Телеканал 1+1, вул. Хрещатик 7\11, м. Київ, 01001

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КП «Редакція міського радіомовлення» radio_t@ukr.net

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Відкритий лист

Відповідно до Протоколу № 2 від 08 грудня 2017 року зборів батьківських комітетів середньої загальноосвітньої школи № 3 в місті Трускавець Львівської області, змушені звернутись до Вас з наступним.

Ми, батьки, завжди дбаємо про наших дітей, і по можливості, стараємось створити сприятливі умови, позитивну атмосферу для них. Звичайно, що не тільки батьки беруть участь у формуванні свідомості наших дітей, але й вчителі, які їх навчають та проводять немало часу з нашими дітьми. Так і в середній загальноосвітній школі № 3 м. Трускавець Львівської області, вчителі вносять неабияку працю у формуванні, виховання наших дітей. Учні нашої школи приймають участь у різних конкурсах, лише у 2016-2017 н. р. учні школи здобули 49 призових місць в міських олімпіадах, ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Сурми звитяги» стали лауреатами та дипломантами два вокально-інструментальних ансамблі «Out Doors» та «Time to Dreams». В листопаді 2017 два вокально-інструментальних ансамблі ставши переможцями (І і ІІІ місце) виступили у гала-концерті в Оперному Театрі м. Львів. В номінації «живопис» у 2016- 2017 Всеукраїнського ХVI дитячо-юнацького фестивалю мистецтв стали 3 учениці. 25 призових місць здобули учні школи в обласних етапах Всеукраїнських конкурсів «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Вода – джерело життя», «Природа і фантазія», «Здорова школа – мрії та дії», «Моя маленька батьківщина – душі потіха і розрада», «І слово, і пісня, матусю, тобі», 52 призових місця в міському фестивалі «Мелодія намиста» та чимало інших перемог у різних конкурсах. Учні школи № 3 м. Трускавць продовжують свою добру традицію підтримки українських військових, так лише у 2016-2017 н.р. були проведені:

- 10.09 Акція «Подаруй сік солдату Ябкофест»,

- 02.10 Концерт учнів для військових 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

- 13.10 Учні школи привітали концертом з нагоди Дня захисника Вітчизни бійців 1-шої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади.

В неділю 25 грудня 2016 р. вони завітали до 184-го Навчального центру. Діти приїхали, щоб привітати із Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців, передати їм смаколики та фрукти, зібрані учнями СЗШ №3.

Школа входить в сотню кращих шкіл Львівської області (93 з 469) за результатами ЗНО. За цю всю клопітку працю ми ДУЖЕ ВДЯЧНІ нашим вчителям. Така робота, а це нелегка робота, всесторонньо розвиває дітей, збагачує, адаптує до соціуму. Це коротко про безтурботне життя наших дітей у школі, яке , з початку цього навчального року, порушилось групою осіб.

Ми, голови батьківських комітетів середньої загальноосвітньої школи №3 м. Трускавця обурені інформацією розміщеною в соціальних мережах від імені Ольги Хейфец, яка стверджувала про надумані шкільні грошові побори, які її змушували сплачувати.

Найперше хочемо підкреслити головне: адміністрація школи чи вчительський колектив до будь-яких грошових внесків відношення не має, так як з 2013 року, на вимогу законодавства, при школі створений та діє Благодійний фонд СЗШ №3 м. Трускавець «Школа-Родина», метою якого є залучення додаткового фінансування для потреб нашого навчального закладу.

Для нас та наших дітей, відбуваються дуже дивні, незрозумілі та небезпечні речі, які, наразі, впливають не лише на атмосферу шкільного життя, але і на їхній емоційний стан, через що ми боїмось за них…. І це все відбувається через одну пані Голда (Ольгу) Хейфец, дитина якої навчалась у 1-А класі нашої школи. З доступної інформації соціальних мереж, п. Голда (Ольга) Хейфец, являється композитором та співачкою, нехай щастить їй у її творчості та чомусь для «чорного» піару вона обрала нашу школу та місто в цілому. Для задоволення власних амбіцій та презентування себе як творчої особистості (а це вже комерційні дії), використовує пресу (таку як «Джерела Трускавця»), дописи у соціальних мережах та ЗМІ ( телеканал «Інтер» – 04.12.2017р., на якому показали учнів не нашої школи, які здають пожертви у трьохлітрову банку, «1+1» та НТН – 7.12.2017 програма «Свідок» у якій нарешті п. Голда (Ольга) Хейфец мала змогу продемонструвати свої вокальні дані та пропіаритись (а це теж комерційні дії), поливаючи школу «брудом», висвітлюючи неправдиву інформацію, принижуючи ділову репутацію директора школи та вчителів (все це читають та переглядають наші малолітні та неповнолітні діти). Дії п. Голди (Ольги) Хейфец призвели до дестабілізації шкільного життя наших дітей, вплинули на їх самооцінку, емоційний стан . В силу свого віку, діти просто не розуміють чому їхня школа погана, адже «…у нас все добре, і наша школа найкраща, чому така несправедливість..».

Ми, батьки, самостійно, своїм трудовим вкладом допомагаємо школі виглядати краще, адже там навчаються наші діти. І нам дуже хочеться, щоб умови були не тільки комфортними, але естетично гарними. Батьки самостійно ініціюють роботи в класах, бо самі є спеціалістами певних професій, галузей, є просто майстри з «золотими руками», дизайнери тощо.

Про жодні утиски, чи якесь інше неадекватне відношення до батьків або учнів взагалі не може йти мова. Діти залюбки ходять до школи і вважають її своїм другим домом. Вчителі, особливо початкова школа, приймаючи в свої руки малят, просто «викохують» їх, привчаючи до нових умов перебування, водять їх за ручки, допомагають і вчать як переодягнутися, як слідкувати за своїми речами, слідкують за самопочуттям, не кажучи вже за навчальний процес. Все це відбувається за тісної співпраці з батьками. Ми вільно обговорюємо будь-які питання життя школи і в партнерському діалозі приймаємо рішення. Будь-хто з батьків може без жодних перешкод і в будь-який час звернутись як до класного керівника так і до директора школи.

До того ж у школі працює досвідчений психолог, якби факти викладені в статті мали би місце, то не вже її неможливо було вирішити? Мова про якісь переслідування взагалі виглядає смішною.

Особливої уваги заслуговує директор школи Умнова Галина Іванівна, завдяки її зусиллям школа має гарний, сучасний вигляд. Створено комфортні умови для навчання і організації дозвілля в школі, проводиться величезна позакласна робота. В СЗШ №3 панує доброзичлива, партнерська атмосфера.

Звертаючись до Вас по допомогу в захисті честі, гідності та репутації наших дітей не тільки в межах школи але і за її межами. Так як методи піар компанії п. Ольги Хейфец, а саме привертання уваги до себе ЗМІ через обливання брудом нашого навчального закладу, призводять до підвищеної тривожності у дітей, що свою чергу позначається на їхньому здоров’ї. Ми не знаємо, що ще п. Ольга Хейфец та її команда придумає. Ми боїмось за життя наших дітей….

Заздалегідь вдячні та надіємось на захист, та запрошуємо до нашого навчального закладу.

Голови батьківських комітетів класів СЗШ№3 м. Трускавець

Голова батьківського комітету СЗШ №3 м. Трускавець Наконечний Юрій Осипович

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