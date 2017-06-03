Візії жінки

В суботу, 3 червня, в URBAN-бібліотеці Трускавця відбулася зустріч з педагогом, українознавцем та народознавцем, яка свої знання вкладає в письмо та вишивку, Галиною Жубіль. Модератором зустрічі була її близька подруга Оксана Рудавська.

На зустріч пані Галина привезла частину своєї колекції «Український рік». Це не просто вишивки. Кожен місяць та пора року зображені закодованими символами. Квадрат – це символ порядку, овал – гармонія, і вишня у формі писанки-яйця. У всіх роботах присутня вишня, бо, як пояснює пані Галина, вишня, всевишній, вишивка мають однаковий корінь. А оскільки вишивка це давнє праписьмо, його треба писати правильно, використовуючи правильно не лише знаки, символи, але давні техніки – затягана, стеблівка.

Пошана кожному дню тижня складена роботою «Седмиця», адже кожен день має свою місію, значення, свою силу. Мініатюра зображена у вигляді карпатського підсвічника-трикутника із свічками-днями, в кожному вишитому стіжку закодовано великий масив інформації символами вічності та безсмертя.

Особливу увагу мисткиня приділяє літері «Ж», адже вважає її унікальною і особливою, яка прийшла до нас із сивої давнини. Для українців це дуже потужна літера з дуже цікавим зображенням, з цієї літери починаються слова – життя, жінка, жито…

Своє світосприйняття пані Галина висловлює не лише у вишитих роботах, але і в художньому слові, яке добре лягає на музику. Пан Степан Литвин наповнив зустріч виконанням пісень на слова Галини Жубіль. Отак поезія, оповідання нанизувались як намистинки, обдаровуючи присутніх своєю теплотою, любов’ю і якимось потаємним світлом, адже у них дуже багато присвят різним людям, що стрічаються на життєвім шляху.

Говорилося і про «солодке» – про дітей, про наше Права, Наво і Ява (минуле, сьогодення, майбутнє). Ось така візія цікавої Жінки.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки

Також читайте