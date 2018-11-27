Вода буде з підвищеним вмістом хлору!

By  | 11.12.2018 | Filed under: Новини

КП “Дрогобичводоканал” доводить до відома мешканців Дрогобича, Стебника, Трускавця, Дрогобицького району, які споживають воду з водозаборів “Гірне” та “Уріж”, що 12.12.2018 р. з 22:00 до 06:00 13.12.2018р. буде проводитися дезінфекція-хлорування водозаборів “Гірне”, “Уріж” та водопровідної мережі, згідно з планом-графіком КП “Дрогобичводоканал”. Тому в цей час вода буде надходити з мережі з підвищеним вмістом хлору. Таку воду при споживанні потрібно відстоювати протягом однієї години та кип’ятити.

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