Володимир Шутко: «У 2016 році на Дрогобиччині зроблено більше, аніж за багато попередніх років»

Напередодні Нового року влада традиційно виступає зі звітами. Прозвітував перед представниками засобів масової інформації і голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко. Прес-конференція очільника району пройшла у середу, 27 грудня.

Розпочинаючи розмову з журналістами, Володимир Шутко зазначив, що якраз минає рік його роботи на державній службі в керівному складі райдержадміністрації. Нагадаємо, що рівно рік тому, 28 грудня 2015 року, Володимира Шутка було призначено першим заступником тодішнього голови Дрогобицької РДА Максима Лісогора.

А напередодні Великодня 2016 року згідно розпорядження Президента України №163/2016-рп від 29 квітня 2016 р. Шутка Володимира Анатолійовича призначено головою Дрогобицької районної державної адміністрації.

Під час прес-конференції голова ДРДА зазначив, що протягом року завдяки продуктивній співпраці з облдержадміністрацією, районною радою, сільськими, селищними радами, керівництвом міст Дрогобиччини зроблено багато необхідних та корисних справ.

- Позитивні зміни у районі відбуваються у багатьох напрямках, – каже Володимир Шутко і за приклад наводить залучення коштів з області та Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). За кошти обласного бюджету у 2016 році розпочато реконструкцію ДНЗ в с. Нагуєвичі (використано 847.8 тис. грн., загальна кошторисна вартість – 3000.0 тис. грн.), капітальний ремонт фасаду приміщення та благоустрій території районного дому (використано 450.0 тис. грн., загальна кошторисна вартість 1285.8 тис. грн.). В 2016 році проведено добротний ремонт фойє та глядацької зали районного народного дому. Підготовлені всі документи для придбання частини нежитлового приміщення колишнього дитячого садочку в с. Верхній Дорожів (загальна вартість 1000.0 тис. грн.). Протягом року реалізовано 19 мікропроектів за кошти обласного, районного, сільських бюджетів та громад на загальну суму 3494.4 тис. грн. За кошти обласного бюджету збудовано водопровід в с. Лішня на суму 654.55 тис. грн. Відкрито навчально-виховні комплекси на базі 4 шкіл району.

За кошти Державного фонду регіонального розвитку практично завершено добудову школи та реконструкцію системи опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій в с. Сторона, на що використано у 2016 році понад 6066.4 тис. грн. Вже після Нового року сторонянські школярі вчитимуться в новому приміщенні.

Говорячи про медичну галузь, Володимир Шутко зауважив, що необхідно налагодити та розширити первинну медико-санітарну та спеціалізовану допомогу. Спірні питання в сфері медицини між містом та районом не йдуть на користь простим мешканцям, каже очільник ДРДА і має надію, що в Новому році їх вдасться вирішувати завдяки спільним зусиллям.

А ще Володимир Шутко говорив про відкриття відремонтованого, з сучасним обладнанням фельдшерсько-акушерського пункту в селі Ролів, де освоєно майже 370 тисяч гривень, проведення, завдяки мікропроекту, ремонту ФАПу в селі Опака на суму понад 160 тис. грн.

Ну і не можна не згадати про таку важливу тему як стан доріг. Тут зробимо невеличкий ліричний відступ і зауважимо, що на Дрогобиччині було б відремонтовано набагато менше доріг, якби не пробивний депутат обласної ради від нашого краю Михайло Задорожний. Те, що Михайло Задорожний є у фракції провладної БПП «Солідарність», дає йому ширші можливості лобіювати інтереси нашого регіону як у владі законодавчій (раді), так і виконавчій (адміністрації). І той масштаб робіт, виконаних щодо ремонту доріг на Дрогобиччині в 2016 році, є направду вражаючим. Так, впродовж 2016 року на ремонт доріг району освоєно 35,8 млн. грн. В рамках реалізації Програми розвитку дорожньої інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету виконані ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування Дрогобицького району на загальну суму 29,8 млн. грн., найбільше на дорогах Дрогобич – Комарно (17 млн. грн.), Меденичі – Летня (3 млн. 100 тис. грн.), Нове Село – Болехівці (1 млн. 200 тис. грн.). Ну і як не згадати дорогу Стебник – Доброгостів – Уличне – Довголука, яку проклинали водії та пасажири маршруток. Зараз там, як кажуть, «ляля», не дорога, а мрія.

Сказав Володимир Шутко і про те, що протягом року він відвідав практично всі населені пункти району, зустрічався з мешканцями та обговорював ті проблеми, які турбують сьогодні село. Така практика продовжиться й у 2017 році, каже очільник ДРДА. Безпосереднє спілкування на місцях дозволяє на власні очі побачити, що відбувається в тому чи іншому селі, оперативно вирішити першочергові проблеми.

- Важливим пріоритетом в роботі райдержадміністрації є підтримка наших земляків, які обороняють нашу державу від агресора, демобілізованих, а також, родин загиблих воїнів, – наголосив голова райдержадміністрації.

У РДА постійно відбуваються зустрічі з учасниками АТО, в яких беруть участь керівники служб, сільські голови, і де бійці мають змогу з перших вуст отримати необхідну інформацію. У цьому році за кошти, надані з обласного бюджету, в районі придбане житло для жителя Вороблевич – учасника АТО, який зазнав травм в результаті важкого поранення. Незважаючи на брак у районній казні коштів, вдалося при співпраці з районною радою вишукати можливість виплатити одноразову грошову допомогу 450-ти демобілізованим учасникам АТО. За кошти районної програми в сфері соціального захисту (41 584 грн.) в цьому році 6 демобілізованих пройшли професійну адаптацію та здобули професію водія. Для дев’яти осіб з числа учасників АТО проведене безкоштовне зубопротезування, 89 осіб отримали безкоштовні медикаменти на загальну суму 69633 грн. Також бійці, сім’ї загиблих героїв та героїв Небесної сотні отримують всі передбачені для них законодавством виплати та пільги.

Але є й проблеми і за приклад Володимир Шутко наводить питання надання земельних ділянок. В цьому році із заявами звернулися 206 учасників АТО, отримали земельні ділянки 185. В цьому питанні є і об’єктивні, і суб’єктивні причини. Райдержадміністрація проводить постійну роботу з сільськими, селищними радами для розв’язання конфліктних ситуацій та задоволення потреб наших воїнів, яким ми завдячуємо мирним життям у своїх домівках. Володимир Шутко також повідомив, що в середині січня керівництво райдержадміністрації з Різдвяним вертепом привітає українських бійців на передовій.

Зупинився Володимир Шутко і на темі інвестиційної привабливості району, зазначивши, що Дрогобиччина відкрита і завжди рада інвесторам.

- Лише прихід в район інвесторів дасть поштовх його розвитку та поліпшенню соціально-економічної ситуації, – каже пан Шутко. – Але це мають бути серйозні ділові люди, які не просто хочуть різними шляхами отримати привабливі землі, а мають намір тут вкласти свої гроші, щоб вони працювали і приносили користь як їм, так і громаді.

Як приклад успішних інвесторів, які і самі заробляють,і господарку району піднімають, були названі ТзОВ “Літинське” (Станіслав Карпенко), ФГ ”Меринос-Захід” (Дмитро Огньов), підприємці, які займаються ягідництвом та садівництвом. Є й інші цікаві пропозиції у сфері агровиробництва, один з них планує втілити в життя агрохолдинг “Мрія”.

Треба сподіватися, що в наступному році розпочнеться врешті практична реалізація проекту встановлення вітрової електростанції ТОВ “Дрогобич Енержі”. У сфері відновлювальної енергетики є що один цікавий проект, пов’язаний з сонячною електростанцією.

Насамкінець варто зазначити, що прес-конференція Володимира Шутка проходила в доброзичливій атмосфері, але була малочисельною. І це вже вина очільника району, що вирішив зустрітися з журналістами в час, коли на Львівщині лютує епідемія грипу і чи не половина журналістів району вилежується в ліжках, шморгаючи носом та попиваючи липово-малинові чаї. Втім, прес-служба райдержадміністрації працює бездоганно, так що навіть той з журналістів, хто особисто через хворобу не зміг побувати на прес-конференції, отримав всю необхідну інформацію, щоб поділитися нею з читачами видань.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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