Вичавити ворога з Трускавця

Хто він, головний ворог Трускавця? Чи можна його називати по імені і що з ним робити? Як, висловлюючись словами громадського діяча Володимира Шиманського, «вигнати ту банду»? Як вичавити московських посіпак з курортної столиці України, з такого чудесного галицького містечка як Трускавець?

Відповідь є очевидною – крок за кроком. І великого слона можна з`їсти, якщо кусати малими шматочками. Отже, головного ворога Трускавця можна витиснути, вичавити, вигнати, якщо не сприяти його бізнесовій діяльності, якщо не надавати йому в оренду землю, якщо припинити будь-які дружні відносини з ним і діяти згідно плану. Плану не оголошеного і не обговореного публічно, але зате ефективного і розрахованого на покрокову стратегію.

25 січня сталася важлива подія в історії Трускавця. На XXXVII сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання депутати не продовжили оренду двох земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт». Мова йде про земельні ділянки біля колишнього приміщення ГГРЕС при дорозі на Помярки (вул. Помірецька, 51, площа земельної ділянки 0,9898 га, кадастровий номер 4611500000:11:010:0021) для обслуговування лабораторно-адміністративного корпусу, та про ще одну ділянку по вул. Роксолани, 10. При розгляді першого питання про оренду землі для ПрАТ «Трускавецькурорт» «за» було подано тільки три голоси (депутати Кіселичник, Савченко, Стародуб), а при розгляді другого питання – жодного голосу «за». Це свідчить, що під тиском громадськості приходить усвідомлення того факту, що з ворогом співпрацювати не можна. Бо ПрАТ «Трускавецькурорт» явно не належить до «стратегічних партнерів», як це дехто хотів би подати. І саме так, крок за кроком, потрібно очищувати місто від цієї структури, не даючи їй жодного шансу. Втім, так само потрібно діяти і з іншими московськими засланцями, які є не менш небезпечними для Трускавця, аніж ПрАТ, оскільки вводять в оману людей, прикриваючись псевдопатріотичними гаслами та займаючись демагогією.

Під час сесії з депутатськими запитами виступило ряд депутатів. Першим був Руслан Цехмейстер, чий депутатський запит ми застенографували і подаємо нижче його повний текст.

«Мною 20.12.2017 року на ім`я міського голови м. Трускавця скеровано депутатське звернення №20042017/17 щодо надання офіційного роз`яснення з приводу таких питань:

1. Чи було оголошено конкурс на посаду керівника комунальної ГГРЕС;

2. Який штатний розпис комунальної ГГРЕС;

3. Чи передбачено фінансування КП «Трускавецька міська ГГРЕС» на 2018 рік і в якому обсязі;

4. Які кроки здійснено для отримання ліцензії на видобуток мінеральної води комунальною ГГРЕС.

5. Чи проводиться належний контроль за станом гідромінеральної бази курорту Трускавець, і ким саме. Яка посадова особа Трускавецької міської ради є відповідальною за такий вид контролю.

Крім того я просив надати мені документи, які підтверджують, що контроль за якістю «Нафтусі» та інших мінеральних вод Трускавця на даний час ведеться належним чином і хто є відповідальним за такий вид контролю.

Замість того щоб розглянути моє депутатське звернення по суті, Трускавецькою міською радою, всупереч Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», листом за №486-36с від 22.12.2017 року переадресовано його до ПрАТ «Трускавецькурорт», до якого в мене не було жодного питання.

ПрАТ «Трускавецькурорт» 03.01.2018 р. за №01 прислало мені листа на моє звернення, з якого видно, що воно не мало компетенції для розгляду щодо поставлених мною питань, наведених у зверненні.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 13,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Трускавецьку міську раду надати мені відповідь з таких питань:

1. Чому моє депутатське звернення в порушення вимог ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» не розглянуто по суті, а скероване до некомпетентного органу.

2. Чи було оголошено конкурс на посаду керівника комунальної ГГРЕС;

3. Який штатний розпис комунальної ГГРЕС;

4. Чи передбачено фінансування КП «Трускавецька міська ГГРЕС» на 2018 рік і в якому обсязі;

5. Які кроки здійснено для отримання ліцензії на видобуток мінеральної води комунальною ГГРЕС.

6. Чи проводиться належний контроль за станом гідромінеральної бази курорту Трускавець, і ким саме. Яка посадова особа Трускавецької міської ради є відповідальною за такий вид контролю?».

Відповідаючи на цей запит, міський голова Андрій Кульчинський зазначив, що кошти на комунальну ГГРЕС можуть бути виділені вже в лютому, на черговій сесії ТМР, і попросив подавати пропозиції. Так що комунальній ГГРЕС попри підніжки недоброзичливців – бути!

Виступили з депутатськими зверненнями і депутати Роман Бучкович та Василь Тимчишак. Депутат-АТОвець зачитав вимоги «Руху визволення», підняв теми неякісного ремонту на пішохідному переході по вул. Мазепи (навпроти кафе «Шинок»), і неякісного виконання робіт на спортивному майданчику біля СЗШ №2-гімназія та ДЮСК «Спортовець». Із іронією розповідав Василь Тимчишак історію про те, як у Трускавці не знайшлося мотопомпи для відкачки води з підвалу житлового будинку на вул. Мазепи, оскільки на даний час мотопомпи у Трускавці нема ні в «Трускавецьжитло», ні в «Парку курортного», ні у водоканалу, ні в «Комфорт-Сервісу», а мотопомпу пожежників поламали працівники водоканалу, позичивши її. Тож чи не краще купити для міста кілька мотопомп, ніж помпувати мільйонами гроші у водоканал? – запитував Василь Тимчишак.

Окрім того Василь Тимчишак зробив два оголошення – фінансової допомоги потребує новонароджена дитина воїна-АТОвця Миколи Копка, і що волонтери з Клініки стоматології докторів Гуняка-Лужецького збирають кошти на тепловізор для потреб воїнів АТО.

Роман Бучкович підняв відразу кілька важливих питань, піднятих на зборах громадян, які проходили у Трускавці 21 січня. Він виступив за звернення в СБУ з проханням перевірити, чи не здійснюють часом засновники ПрАТ «Трускавецькурорт» фінансування тероризму і чи не проводять вони бізнесову діяльність на непідконтрольній Україні територіях в Донецькій та Луганській областях. Саме таке доручення дали депутату збори громади Трускавця своєю резолюцією від 21.01.2018 р. Як каже народна мудрість, диму без вогню не буває.

Навести лад з незаконними будовами на Шевченка, 30 закликала депутатка фракції «УКРОП» Зоряна Домбровська. А депутат Святослав Грабовський оголосив про своє зречення з посади голови комісії з питань регламенту та депутатської етики, зачепивши після цього ряд інших питань (виконання рішення сесії від 09.11.2017, теми паспортного стола та ін.).

Під час розгляду питань щодо оренди землі для ПрАТ «Трускавецькурорт» виступали депутати Карпин, Домбровська, Бучкович, громадські діячі Ігор Кісак, Володимир Шиманський, директор філії ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» Андрій Тарнавський, батько нардепа від Дрогобиччини Мирон Матківський. Проте в цілому сесія пройшла мирніше, ніж можна було очікувати. Після того як депутати не надали ПрАТу землю в оренду, люди в більшості своїй розійшлися по домівках, і решта питань депутати розглядали при значно нижчому градусі, майже без напруги.

Під час сесії міський голова Андрій Кульчинський повідомив, що в січні він провів ряд зустрічей з людьми в колективах, загалом охопивши більше тисячі людей. Мова йде про обговорення теми ОТГ. Мер повідомив, що збирається прозвітувати перед громадою в першій половині лютого 2018 р. Андрій Кульчинський виглядав спокійним та впевненим у собі, хоча кілька раз в його сторону лунали словесні образи і погрози імпічменту.

Володимир Ключак

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