Винесено вирок зловмисникові, який торік побив відпочивальника на Доброгостівському озері

By  | 10.06.2019 | Filed under: Новини

За участі прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури у місцевому суді завершено судовий розгляд стосовно 20-річного зловмисника, який торік навесні поблизу Доброгостівського озера заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості 33-річному мешканцю Стебника. 28 квітня 2018 року потерпілий відпочивав поблизу озера разом із сім’єю та малолітніми дітьми і був побитий на їхніх очах.

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України та призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі. При цьому, на підставі ст.75 КК України, фігуранта звільнено від відбування покарання та призначено іспитовий термін 1 рік. Також, суд задоволив позов прокурора щодо відшкодування витрат на лікування потерпілого в інтересах закладу охорони здоров’я, на суму близько 9 тис грн та зобов’язав виплатити постраждалому 50 тис грн.

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