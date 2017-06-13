Визначено краще подвір`я у Трускавці

У Трускавці напередодні міста проводиться конкурс на кращу прибудинкову територію. В номінації «Кращий благоустрій прибудинкової території багатоповерхових житлових будинків» перемогу здобуло ОСББ «Надія» (вул. Данилишиних, 51). Про це повідомив голова ОСББ, депутат ТМР Андрій Степаненко.

- Конкурсна комісія визнала ОСББ “Надія” переможцем в номінації за найкращий благоустрій прибудинкової території і від міського голови отримали грамоту. Дякую всім мешканцям будинку, хто активно допомагає в благоустрої території, дякую комісії, дякую міському голові. Надіюсь, що і в майбутньому будемо так тримати, – коментує перемогу в конкурсі на кращий благоустрій подвір`я Андрій Степаненко.

Грамотою нагороджено і прибудинкову територію на Сагайдачного, 26.

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