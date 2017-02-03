Як трускавецькі дельфіни лікують поранених бійців

Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар», що розташувався у мальовничому місті Трускавець, не припиняє постійно надавати безкоштовну реабілітацію пораненим учасникам Антитерористичної операції.

Протягом дев’яти місяців, з моменту співпраці із Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», дельфінарій щотижня приймає у себе військовослужбовців, що постраждали у зоні бойових дій на Сході України і зараз проходять лікування та реабілітацію у курортному місті.

«На сьогоднішній день питання реабілітації учасників АТО, зокрема психологічної, надзвичайно важливе і актуальне. Адже в нашій країні в умовах неоголошеної війни, бійці не завжди мають можливість отримати допомогу психолога, на жаль. А в нашому дельфінарії ці хлопці, за призначенням спеціалістів з трускавецького військового санаторію, можуть не лише безкоштовно відвідувати шоу з чорноморськими дельфінами, а й безпосередньо спробувати сучасний та унікальний метод терапії з цими чудовими тваринами», – розповіла менеджер відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ РОК «Оскар» Світлана Радішевська.

Сеанси дельфінотерапії в «Оскарі» поранені офіцери проходять під наглядом дипломованого спеціаліста, кандидата психологічних наук Ярослава Моргуна. За його словами, психологічну реабілітацію з унікальними тваринами приходять військові різного віку, однак здебільшого це чоловіки віком від 25 до 60 років. До кожного з них спеціаліст підбирає індивідуальний підхід.

«Слід зазначити, що ті чоловіки, які побували в умовах війни, пережили сильний сплеск емоцій. Власне в їхньому організмі відбувся викид такого адреналіну, який у мирному житті далеко не кожен і не завжди може отримати. Часто через цей адреналін чоловіків тягне назад на війну. А тим, хто отримав бойові поранення, емоційно важко відкритися перед психологом, особливо якщо це жінка. Усім їм ставлять діагноз астено-невротичний синдром, іншими словами це психологічні проблеми, астенія, підвищена дратівливість після перенесених травм. Тож наші сеанси з дельфінами дуже позитивно впливають, в першу чергу, на психологічний стан військових. Адже фактично в природних умовах, в умовах невербального і тактильного спілкування з дельфінами, яких вони бачили по телевізору чи здалеку на морі, вони отримують шалені емоції і відчуття, вони релаксують та емоційно розвантажуються. Після таких сенсів бійці виходять з дельфінарію задоволені та щасливі», – розповів Ярослав Моргун.

Зазначимо, що сеанси з дельфінотерапії рекомендуються усім людям із соматичними і психічними розладами загального характеру, при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, для лікування рухового апарату. Як наголошує кандидат психологічних наук Я. Моргун, цей вид психологічної реабілітації дозволяє ефективно знімати посттравматичні стреси, депресії в осіб, що побували у складних життєвих обставинах, особливо в зоні бойових дій.

Додамо, що дельфінарій «Оскар» у Трускавці відкрився наприкінці жовтня 2015 року. Він є унікальним та єдиним комплексом у західній Україні. У ньому проживають шість чорноморських дельфінів та три морських котика. Окрім розважального напрямку, дельфінарій позиціонує себе як оздоровчий заклад.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

Трускавецький вісник

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