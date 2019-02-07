Як тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси?

На цю тему сьогодні наша консультація від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми розмовляємо із директором центру Марією Николаїшин.

- Що порадите виборцеві, коли він не може голосувати на тій виборчій дільниці, де включений до списку виборців, але бажає взяти участь у голосуванні?

- Якщо виборець у зв’язку з навчанням, роботою, реабілітацією у санаторії, чи іншими причинами не може проголосувати на виборах Президента України за зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово, на час їх проведення, змінити місце голосування. При цьому, зазначу, що виборча адреса його не змінюється.

- Куди слід звернутися виборцеві?

- Виборцеві необхідно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, який знаходиться у кожній міській раді міста обласного значення чи районній державній адміністрації, за умови, якщо виборець голосуватиме в Україні. Якщо ж виборець проживає чи перебуває за межами Україні і має намір голосувати в іншій іноземній державі, він звертається до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України. Там подає заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати. Якщо ж виборець не знає місце знаходження найближчої виборчої дільниці, то може дізнатися безпосередньо у працівників цього відділу. Разом із заявою громадянин надає документ, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Громадяни України – військовослужбовці також можуть надавати посвідчення військовослужбовця або військовий квиток. Статтею 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців” передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим. Причиною про тимчасову зміну місця голосування може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, лікування в санаторії.

- Чи може таку заяву до органу ведення Державного реєстру виборців надіслати виборець поштою?

- Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців громадянами особисто. Надсилання такої заяви поштою чи електронним листом законодавством не передбачено. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій. До таких документів належать: довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати, путівка в санаторій, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та інші документи. Виборці, виборча адреса (зареєстроване місце проживання) яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

- Чи є обмеження доки потрібно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування?

- Таку заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, тобто до 25 березня 2019 року включно. Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці лише одноразово – на день голосування – 31 березня 2019 року.

- Чи потрібно знову змінювати місце голосування у разі призначення повторного голосування чи потрібно знову змінювати місце голосування?

- Так, у разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та мають намір проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування.

Нагадуємо нашим читачам, що у разі необхідності Ви можете звернутися за правовою допомогою до бюро правової допомоги – відділу Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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