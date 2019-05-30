Викладач Дрогобицького педуніверситету – лауреат Премії Верховної Ради України

By  | 14.06.2019 | Filed under: Новини

Як інформує офіційний сайт Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, минулої п’ятниці, 7 червня, у приміщенні Верховної Ради України відбулося урочисте вручення нагород найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. Серед лауреатів Премії – завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук Василь Ільницький.

Трускавчанам нагадаємо, що Василь Ільницький зокрема є автором наукових розвідок про нашого земляка Романа Різняка-Макомацького. Одну з них під назвою «Роман Різняк-“Макомацький” – референт СБ Дрогобицького районного проводу ОУН» можна прочитати тут.

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