Юлія Тимошенко визнана найуспішнішим прем’єр-міністром України за останнє десятиліття

Ефективним керівником уряду лідера «Батьківщини» вважають сім з десяти українців. Свої голоси за неї віддали 70% респондентів, свідчать підсумки опитування, проведеного на телеканалі ZIK.

Другим за популярністю з великим відривом йде Микола Азаров – 13%, третє місце у чинного голови Кабміну Володимира Гройсмана – 8%. Замикають п’ятірку Віктор Янукович і Арсеній Яценюк – 6% і 2% відповідно.

Нагадаємо, що Тимошенко обіймала посаду очільника українського уряду двічі. Перший раз з лютого по вересень 2005 року. Другий раз Тимошенко очолювала уряд з грудня 2007 по березень 2010 року і пішла у відставку після перемоги на виборах Віктора Януковича.

У перелік досягнень урядів Тимошенко відносять збільшення допомоги при народженні дитини, повернення в державну власність і подальша приватизація за рекордні досі $5 млрд “Криворіжсталі”, повернення вкладів радянського Ощадбанку, ліквідацію скандального корупційного газового посередника “Росукренерго”.

Примітно, що під час першого прем’єрського терміну відомий американський журнал “Форбс” назвав Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети.

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