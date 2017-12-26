«Ювента Денс” перемагають у Тернополі

24 грудня у Тернополі відбулися всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців “Ternopil Сup – 2017” під егідою Асоціації спортивного танцю України. Трускавецькі танцюристи клубу спортивного танцю “Yuventa Dance” (керівник Юрій Задорожний) виконали чарівний повільний вальс, квік-степ, ча-ча-ча та джайв. За оцінкою високопрофесійних суддів юні трускавчани стали призерами змагань. Так, Павлюх Давид, Бачинська Анастасія, Кравчук Арсен, Данилків Марія, Понізова Софія отримали перші місця, Тацяк Роман і Скибак Софія – друге місце, Ільницький Антон, Мамай Софія – третє місце. Тріумфально завершились змагання також для трускавецької пари Ільницький Олександр та Велика Анастасія, які отримали перше місце і вибороли кубок Тернополя.

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