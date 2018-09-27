З 1 січня 2019 року військові пенсії зростуть в середньому ще на 738 гривень

/Підвищені пенсії отримають майже 498 тис. колишніх військовослужбовців і міліціонерів/

В наступному році продовжиться ініційоване Урядом підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. Починаючи з 1 січня цього року було виплачено 50 % суми підвищення пенсії. З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року буде виплачуватися 75 % від суми підвищення; з 1 січня 2020 року – 100 %.

Перерахунок пенсій військовослужбовцям та деяким іншим особам проводиться з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018 року: окладів за посадою та військовим (спеціальним) званням, а також відсоткової надбавки за вислугу років.

При перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції враховується грошове забезпечення для посад поліцейських за січень 2016 року. Перерахунок пенсій для них також розпочався 1 січня цього року. Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року виплачуватиметься в такому порядку: з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 50 % різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром пенсії до підвищення; з 1 січня 2020 року – 100 % різниці.

У 2018 році середній розмір підвищення становить 1476 грн, у 2019 році – складе 738 грн.

Довідка: 1 березня 2018 року введено в дію постанову Кабінету Міністрів України № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами). Документ розроблений Міністерством соціальної політики на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Постанова передбачає поетапне підвищення пенсій представникам силових органів починаючи з 1 січня 2018 року. Процедура перегляду пенсій розпочалась 1 березня 2018 року. Загалом, за два роки військові пенсії мають подвоїтись. До перерахунку середня пенсія військових складала 2898,41 грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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