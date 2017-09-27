З Днем туриста!

26-27 вересня у Трускавці проходять заходи до Міжнародного Дня туризму. Хоча Трускавець в першу чергу є бальнеологічним курортом і головна його функція оздоровлення людей є незмінною протягом останніх 190 років, та місто має що представити і туристу, який пізнає світ. Невелика територія та відсутність старовинних грандіозних споруд не означає, що у Трускавці немає чого показати заїжджій людині. А логістика та інфраструктура взагалі дозволяють конкурувати з багатьма іншими, більш привабливими туристично містами, та рівнятися з такими «грандами» як Львів, Мукачево чи Кам`янець-Подільський. Тож певною мірою і компактність території, і розташування обабіч перехресних магістральних шляхів є навіть перевагою нашого курорту.

Цього року до святкування Дня туриста підійшли доволі креативно і гості Трускавця мали можливість познайомитися з піснями, танцями та кухнею різних народів. Після традиційної офіційної урочистої частини відкриття дійства з вітанням міського голови Андрія Кульчинського розпочався справжній фестиваль культур різних народів, участь в якому брали представники Азербайджану, Греції, Вірменії, Болгарії, Ізраїлю, України та цигани (роми) – кочовий народ Європи, який не має власної держави. Варто зауважити, що присутність вірмен, болгар, греків та ромів додала родзинки Міжнародному Дню туризму, оскільки представники цих народів на нашому курорті представлені ще в незначній кількості, на відміну від ізраїльтян чи азербайджанців. А дегустація національних кухонь взагалі стала топ-видовищем та приємним спогадом про дійство. Не кожен день є можливість попробувати смачну пахлаву, долму чи інші страви, назви яких інколи й вимовити важко. Ну і ще один момент, про який не можна промовчати – одвічні вороги азербайджанці та вірмени стояли на центральній трускавецькій сцені зі своїми національними (державними) прапорами і не проявляли жодної агресії. Хто розуміється в суті справи, той зрозуміє, про що мова.

Завершилися святкування 26 вересня виступом представників Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва (Народний ансамбль «Азербайджан»). Серед інших за сприяння підготовці Міжнародного Дня туризму у Трускавці подяку отримав голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов.

Сьогодні, 27 вересня, святкування Міжнародного Дня туризму у Трускавці продовжиться. О 16.00 в музеї історії міста (директор Галина Коваль) пройде презентація нового фільму про Трускавець, промоційних відеороликів про наш курорт, а також фотоальбому про святкування 190-річчя курорту авторства талановитого фотографа Олега Бачинського.

Володимир Ключак

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