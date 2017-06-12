З понеділкової наради ТМР (12 червня)

Сьогодні, 12 червня, на щотижневій понеділковій нараді обговорили комунальні проблеми, що стосуються життєдіяльності міста, повідомили про готовність міських служб до Дня міста-курорту та проінформували про причини та наслідки підтоплення центру міста.

Так, міський голова Андрій Кульчинський повідомив про розірвання договору з компанією «ДВ-Екосвіт», яка займалася вивезенням сміття у м. Трускавці. Роз’яснення з приводу нещодавнього підтоплення курортного парку дав заступник міського голови Олексій Балицький, зокрема, він зазначив, що замуленість центрального колектора від «Едварда» до пансіонату «Полонина» становить більше 70%. Ця проблема не нинішнього дня, а кількох десятків років. Цими днями у місто навідалась спеціалізована організація зі Львова, яка спробувала запустити робота для вияснення причин аварії, але через замуленість колектора зробити це не вдалось. Відбулась нарада двох депутатських комісій, які мають визначити пріоритетність робіт та кошторисні витрати.

На нараді також повідомили, що Дрогобицький військкомат названо найкращим у Львівській області, а план по призову виконано на 102%.

Говорили й про підготовку до відзначення 190-річчя Дня міста-курорту. директор КП «Парк Курортний» повідомив, що на сьогодні виконано роботи по встановленню лавок на центральних вулицях міста, покошено газони та розпочато роботи по косінню трави на вул. Городище навколо Трускавця. Завідувач міського відділу культури Тетяна Татомир розповіла про заходи, які відбулись у місті в рамках святкової програми, та запросила усіх охочих взяти участь у карнавалі, який пройде 18 червня, після урочистої академії на центральній площі міста. Костюми для карнавалу привезуть із Польщі, а прикрасить захід театр «Воскресіння».

Безумовно, подбали про найголовніше – безпеку у місті. Надзвичайники та міська поліція працюватимуть ці три дні святкувань у посиленому режимі. А 18 червня в день основної програми в місті чергуватимуть 55 поліцейських та волонтери, що контролюватимуть безпеку по всьому місту.

Про новини з життя молоді, сім’ї і спорту розповів завідувач відділу Роман Коваль. Цієї суботи з Каховки, за програмою співпраці міст-побратимів повернулись юні трускавчани. Діти задоволені поїздкою, там вони відвідали заповідник Асканія Нова, ГЕС, катались на байдарках. В цілому діти провели екскурсії містом та мали цікаву культурну програму. А ще цими днями у СЗШ №3 пройшов 4-ий регіональний ветеранський турнір з настільного тенісу в 5-и вікових категоріях. У ДЮСК «Спортовець» відбулись 26 обласні комплексні ігри Львівщини та 10 обласні ігри ветеранів. I місце серед дорослих зайняла трускавецька команда, а серед ветеранів наша команда посіла II місце.

Наталія Бегін, «Цікавий Трускавець»

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