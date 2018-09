За два тижні – Міжнародний фестиваль «Empire of arts»

Триває підготовка до грандіозної події – ІV-го Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts», що відбуватиметься у період з 12 по 15 жовтня 2018 року у м. Трускавець (Львівська область).

У конкурсі-фестивалі візьмуть участь таланти з усієї України та з-за кордону, що демонструватимуть свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр.

На даний час участь у фестивалі підтвердили гості з Республіки Гана, Республіки Білорусь, Литви, Німеччини та Угорщини. Загалом фестиваль відвідає близько 800 учасників та гостей.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак Організатори нагороджують їх додатковими відзнаками та подарунками. Серед учасників цьогорічного конкурсу-фестивалю «Empire of arts» – фіналісти українських та закордонних талан-шоу та телепроектів, серед яких «Голос діти», «Україна має талант» та інші.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України, Італії та Венесуели, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, Народних та Заслужених артистів України, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів, дизайнерів та стилістів.

До складу журі увійшли:

1. Amador LOPEZ – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого об`єднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Катериненського балу. (Венесуела)

2. Alfonso OLIVER – Популярний співак, автор пісень, музикант. Переможець Міжнародних конкурсів і фестивалів, учасник багатьох телевізійних та радіопрограм, популярних телешоу. Музичний промоутер. (Італія)

3. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – популярна співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

4. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

5. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

6. Олег СЕРАФИН – Соліст шоу-балету та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

7. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний керівник шоу «Broadway Dreams». Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. (Україна)

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Метою конкурсу-фестивалю «Empire of arts» є виявлення та підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді, їх духовного та естетичного розвитку, підвищення їхньої виконавської майстерності, обмін творчими здобутками, розширення міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, пошук і розкриття творчих здібностей у молодих авторів, виконавців, хореографів, дизайнерів, моделей, артистів оригінального жанру та митців, залучення їх до мистецтва, включення їх у творчий процес духовного та естетичного потенціалу особистості; надання стартового майданчика для розвитку творчого потенціалу у їхній подальшій кар’єрі; встановлення, розширення і зміцнення дружніх і творчих зв’язків між колективами та окремими виконавцями, розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків; подальша підтримка та продюсування учасників, дипломантів та переможців конкурсу-фестивалю, залучення їх до концертних шоу-програм, конкурсів, фестивалів, телевізійних зйомок, участі у реаліті та талант-шоу, а також міжнародних і міжнаціональних культурних проектів та обмінів.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

1. Церемонія офіційного відкриття ІV Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»;

2. Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці , моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр;

3. Проведення масштабного флешмобу під керівництвом гурту «Rumbero’s»;

4. Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії, відвідування 3D проекту «Інший світ», анімація від «Обнімашки»);

5. Майстер-клас з вокалу та акторської майстерності за участю членів журі;

6. Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю;

7. Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців;

8. Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки! Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION» нададуть спеціальні призи, а саме: мр3-плеєри, прикраси, сертифікати на безкоштовне створення пісні; володар Гран-Прі фестивалю отримає професійний відео кліп від Videographer Polyak Bogdan, професійні фотосесії для переможців нададуть наші партнери – фотостудія Vikeren studio, фотографи Ксенія Бойко, Орися Боднар, Тетяна Лукашик та школа «Luna Models». Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation» надасть усім фіналістам у номінації «вокал» сертифікати на вокальний тренінг. Окрім цього, МГО «CinemaHall» надасть квитки в кінотеатри країни, Еко-майстерня «АйноФайно» та «»MarmaLand» підготують смачні та корисні подарунки для журі та гостей фестивалю. ТМ «Main people», окрім журналів для учасників фестивалю, надасть деяким переможцям брендовий одяг. Також, багато подарунків для учасників фестивалю підготували наші партнери, а саме: Магазин дитячого італійського одягу та взуття «Мінні бутік», Крамниця – майстерня «КRISTI», Дизайнерські прикраси від кутюр Божена Лобанова, Розважальний дитячий центр «Дитяча Планета», Іграшки ручної роботи «Lviv Vernisage», авторський кубок від Elina Bilous Design. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які погодилися підтримати даний захід!

Переглянути фото- та відеозвіт нашого попереднього проекту – Міжнародного конкурсу фестивалю «Empire of arts» можна на сайті фестивалю: www.empireofarts.com.ua

Розпочнеться фестиваль 12 жовтня о 16.30 урочистим відкриттям на Головній сцені міста. Конкурсні виступи відбуватимуться 13 і 14 жовтня в концертних залах Трускавця. А 15 жовтня о 12.00 відбудеться святковий парад учасників, після якого на відкритій центральній сцені Амадор Лопес та Олег Серафин проведуть для усіх масштабний флеш-моб. Вже о 14.00 в ПК ім.Т.Г.Шевченка відбудеться заключний Гала-концерт!

Ведучими урочистого відкриття, конкурсних днів та заключного Гала-концерту стануть Ростислав Пелех, Олена Музика та Юлія Скопик.

Детальну інформацію можна отримати за наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: bravaproduction@gmail.com

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Палац культури ім.Т.Г.Шевченка, Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Громадське Медіа-група «ProMedia», Медіа-група «FestivalInfo», Компанія «FM-TV», Радіо «Хіт-ФМ», Радіо «Котермак», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», Журнал «Аpriori», Інтернет-портал «Ivetta», Варто – галицькі новини, Міжнародний культурний портал «Експеримент», Інтернет-платформа «Talents collection», «Львівська газета», Портал «Музичний Львів», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Газета «Медіа Дрогобиччина», Інтернет-газета «Майдан», ІА «Syla News», ТМ «Main people», Антикафе «CoMMuna», МГО «CinemaHall», Магазин дитячого італійського одягу та взуття «Мінні бутік», Крамниця – майстерня «КRISTI», Дизайнерські прикраси від кутюр Божена Лобанова, Розважальний дитячий центр «Дитяча Планета», Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Еко-майстерня «АйноФайно», Іграшки ручної роботи «Lviv Vernisage», Компанія «A-Trophy», Pizza Veterano Трускавець, Elina Bilous Design, Солодощі ручної роботи «MarmaLand», Videographer Polyak Bogdan, Фотограф Ксенія Бойко, Фотограф Орися Боднар, Фотостудія Vikeren studio, Фотограф Тетяна Лукашик та школа «Luna Models», Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», Анімація «Обнімашки», ведучі Олена Музика та Ростислав Пелех.

Генеральний інформ.партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа».

Гостинно приймає готель «Соламія».

Борислава Білоцерківська, Президент Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»

