За незаконне виведення земельної ділянки із державної власності судитимуть посадовця

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури встановили, що у грудні 2003 року керівник одного із територіальних підрозділів управління земельних ресурсів здійснював погодження проекту рішення селищної ради щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Посадовець погодив документ, на підставі якого місцева рада в подальшому уклала договір купівлі – продажу земельної ділянки площею в 1.0106 га із комерційним підприємством для будівництва та обслуговування готельно-санаторного комплексу.

Разом з тим встановлено, що погодження було проведене з грубими порушеннями земельного законодавства. Зокрема, на вказаній ділянці були відсутні об’єкти нерухомого майна, що є власністю комерційного підприємства, а також відсутні погодження сусіднього землекористувача, позитивні висновки землевпорядної експертизи та звіти з експертної грошової оцінки.

Таким чином державі, за попередньою оцінкою, було завдано збитків на суму 208 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 (службова недбалість) КК України, а обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

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