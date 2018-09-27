Заходи до 76-річчя створення УПА

Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]