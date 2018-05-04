Закарпаття: замки, вина і термальні води

/Подорож з готелем «Трускавець 365»/

Готель «Трускавець 365» знайшов свою нішу – нішу екскурсійного туризму на всі смаки. Піші мандрівки на гору Парашку, огляд замків Львівщини та Закарпаття, купання в термальних водах Берегового, сходження на скелі Довбуша чи фортецю Тустань, поїздка «Карпатським трамвайчиком», участь у бойківському весіллі, Східниця, Дрогобич, водоспад Шипіт, озеро Синєвир – це ще не всі опції на тижневий відпочинок з готелем «Трускавець 365».

Детальніше про всі пропозиції готелю розповість очільник «Трускавця 365» Сергій Чурбанов – текст інтерв’ю ми опублікуємо наступного тижня.

А наразі зупинимося на одній з чисельних екскурсій, які пропонують гостям готелю – «Дорогами Срібної землі». Між іншим, долучитися до подорожі, оплативши екскурсію на рецепції готелю, можуть і трускавчани чи відпочивальники з санаторіїв та вілл Трускавця. Тур на Закарпаття коштує 350 грн.

Пригода цілий день

Заїзди до готелю «Трускавець 365» відбуваються щотижня (в неділю), і протягом всіх семи днів гості мають можливість обирати щоденну програму, яка їм підходить найбільше. Однією з пропозицій середи є мандрівка «Срібною землею», тобто Закарпаттям. Саме її ми і обрали. Серед інших пропозицій середи – суперактив пішої подорожі на Орівський хребет, можливість побувати у форельнику на Помярках, тури «Львів унікальний» та «Карпатський трамвай».

Тур «Дорогами Срібної землі» найтриваліший у часі – виїзд о 7 ранку, повернення біля 21.00. Це справжня пригода, яку учасник подорожі переживає спільно з сусідами по автобусі та кваліфікованим екскурсоводом. А ще тур – це можливість отримати в доступній формі знання про Дрогобиччину, Сколівщину та Закарпаття, ознайомитися з самобутніми народними звичаями, традиціями, легендами, пізнати самобутність Карпатського регіону.

Тур розрахований таким чином, що до обіду його учасники ознайомляться з двома замками, натомість після обіду мають можливість розслабитися в термальних водах Берегового.

Замки

Три години подорожі від Трускавця до Чинадієвого під Мукачевом спливають швидко завдяки екскурсоводу. Кожен з гідів, які супроводжують групи від готелю «Трускавець 365», має свої власні методи зацікавлення слухачів, «тримання» уваги. Цей тур обираю не вперше, і жодного разу нудно не було, навпаки – щоразу отримую нові знання з галузі історії, краєзнавства, етнографії, а навіть … кулінарії.

Перший замок, який є на нашій «карті» – це замок в селі Чинадієвому. Замок «Сент Міклош», тобто присвячений святому Миколаєві, на початок 1990-х років перебував у плачевному стані. Якби не подружжя митців Бартошів з Мукачевого, то цілком імовірно, що зараз на його місці була б купа битої цегли. Але детальніше про цей замок туристам розповідять місцеві екскурсоводи. Така тут концепція – чужі гіди по замку екскурсії не проводять.

Про величний та потужний замок Паланок у Мукачевому екскурсоводи можуть розповідати годинами. Однієї години явно замало, щоб просто побіжно оглянути цю середньовічну фортецю та ознайомитися з історіями її володарів. Експозицій тут досить багато, та не кожного дня всі зали відкриті для гостей. Завжди повно відвідувачів на оглядових майданчиках, з яких відкривається прекрасний вид на Мукачево та гори Карпати.

Навіть без екскурсоводів побродити замками дуже цікаво. Особливо коли виявляєш потаємний хід в Сент-Міклоші чи пробуєш розшифрувати написи у кімнаті тортур в Паланку. А якщо є вільний час, то можна прогулятися Мукачевом – цього міста забагато не буває, як і Трускавця.

Екскурсії замками обійдуться Вам в 60 грн. (20 грн. Сент-Міклош і 40 грн. Паланок).

Вина

По дорозі учасники туру мають можливість продегустувати закарпатські вина. Білі, рожеві, червоні, сухі, напівсухі, десертні, дешевші та дорожчі. «Совіньйон», «Мерло», «Мускат», «Каберне», «Троянда Закарпаття», «Ізабелла» – це тільки крапля в морі того різноманіття вин, яким славиться Закарпаття. Скуштувати доброго вина і купити його можна не лише в селах під Мукачевом, а й при сходженні на замок Паланок чи в Береговому – містечку на кордоні з Угорщиною, де абсолютна більшість населення розмовляє угорською мовою.

Купуючи вино, мимоволі вслухаєшся у мелодійну мову тутешніх мешканців, і розумієш, що ти потрапив в Європу, будучи в Україні. Тут інша ментальність людей, інший клімат, інша кухня, інша говірка, інша архітектура. Зрештою, навіть схили Карпат тут пологіші та візуально інші, ніж з нашої сторони, яку закарпатці називають «польською» (подібно як ми їх «мадярами», тобто угорцями).

Вино є найкращим сувеніром, привезеним з туру Закарпаттям. Звісно, любителі магнітиків чи інших матеріальних предметів теж мають що купити на згадку, проте саме вино є найоптимальнішим поєднанням матеріального та духовного, яке веселить серце людини, зміцнює імунітет і є чудовою профілактикою при багатьох захворюваннях. Звісно, якщо дотримуватися міри, як це роблять на Закарпатті, де вино є напоєм №1 для дорослих та дітей.

Пляшка вина (1 чи 1,5 л) коштує від 80 грн.

Термальні води

Писати про термальні води найважче, бо в них краще просто зануритися. Група з готелю «Трускавець 365» обирає термальні води комплексу «Жайворонок», де дві години купання коштують 180 гривень. З 1 червня ц.р. 2,5 години в «Жайворонку» обійдуться в 200 грн. Між іншим, рушником готель «Трускавець 365» забезпечує.

В берегівському «Жайворонку» є кілька басейнів – різних за площею, за глибиною, за температурою і складом води. Одні під дахом, інші – під відкритим небом. Є лежаки, на яких можна позасмагати після прийняття водних процедур.

Вода зеленкуватого чи коричнюватого кольору нехай Вас не лякає – підійдіть та почитайте склад цих вод, і зрозумієте їхню лікувальну дію. Не забудьте зробити собі гідромасаж у великому басейні.

Якщо не вмієте плавати – це не проблема, адже найбільша глибина тут 140-160 см, можна або повчитися плавати, або просто походити по воді. Фраза «Я соромлюсь свого тіла» тут не звучить, люди почувають себе вільно, без комплексів.

Десь після першої години перебування на термальних водах Берегового (або й швидше) ловиш себе на думці «Це справжній рай на землі!». Не потрібно їхати в Угорщину на термальні води, не потрібно переплачувати в десятки разів та перетинати кордон, щоб поїхати на такі ж курорти в Чехію чи Німеччину, адже в рідній Україні при кордоні з Угорщиною є така спокуслива пропозиція.

До слова, Берегово не єдине на Закарпатті, куди можна поїхати на термальні води. Є ще Велятино, Косино та інші місця. І всюди добре. Берегово ще тільки розвивається як курорт, але нема сумнівів, що гостей тут не бракуватиме.

Харчування

З харчуванням проблем нема. Учасники туру від «Трускавець 365» снідають в готелі о 6.30. На перевалі чи під`їзді до нього є можливість випити кави чи чаю в придорожніх закладах.

Обідом забезпечує готель – це сухий пайок (полуденок), який складається з бутербродів із сиром та відбивними, варених яєць, квашеного огірка, кетчупа, здобної булочки та пакетика соку. Ситі будете – це перевірено. Є питна вода, є й «Нафтуся», яку в автобусі везуть для тих, хто паралельно відпочиває як турист і проходить курс лікування як пацієнт.

Між 18-19.30 – вечеря в кафе «Перевал», на зворотній дорозі. Ціни тут доступні: борщ, бограч чи солянка за 25-30 грн, є вареники по 10 грн. за 100 грам, словом, широкий асортимент, бо перераховувати все, що там є – це буде довго. Ситна вечеря обійдеться в 70-80 грн.

Завтра теж буде цікаво

Підбиваємо денні видатки. 350 гривень за тур (це якщо Ви не проживаєте в готелі «Трускавець 365») + 60 грн за вхід у два музеї + 180 грн за купання в термальних водах + 80 грн пляшка вина + 80 грн вечеря. Мандрівка Закарпаттям обійшлася Вам у 750 грн. Якщо ж Ви вино не купували, а на вечерю мали щось із собою у рюкзаку, то цей чудовий день обійшовся Вам у 630 грн. Якщо ж Ви є гостем готелю «Трускавець 365», то за цю незабутню подорож Ви заплатили всього біля 400 грн, враховуючи оплату музейних квитків та квитка в «Жайворонок» плюс вечеря.

Стомлені після двогодинного купання, але задоволені і щасливі повертаємося до Трускавця. Один такий день заміняє кілька днів відпочинку в стилі нічогонероблення. Після такого дня хочеться йти на роботу, працювати в поті чола, адже людина заряджена позитивною енергією і її продуктивність праці значно вища.

А перед учасниками тижневого туру в готелі «Трускавець 365» нові враження від наступних днів. В четвер хтось їде у Славсько на канатну дорогу, хтось пішим походом підніметься на гору Парашку, хтось стане учасником бойківського весілля. У п’ятницю хтось відвідає скелі Довбуша, а хтось поїде до фортеці «Тустань», якщо не захоче обрати рафтинг (сплав) по річці Стрий. І так кожен день тижневого туру – цікаво, пізнавально, захоплююче.

Тішить те, що готель «Трускавець 365» знайшов свою нішу. У свій час власні ніші в курортному Трускавці «виробили» Міжнародна клініка відновного лікування професора Козявкіна, дельфінарій «Оскар», Сергій Розора з готелю «Клуб рН», популяризуючи здоровий спосіб життя та голкотерапію доктора Кіма. Кожен унікальний ресторан, різноманітні родзинки відпочинку в тому чи іншому санаторії чи готелі – це не конкуренція іншим, а доповнення, партнерство плюс загальна промоція курорту Трускавець.

Готель «Трускавець 365» не скаржиться на брак відпочивальників. Прийнятні ціни плюс великий асортимент пропозицій для хорошого активного відпочинку – це те, чого бракувало Трускавцю. Колись занедбана депресивна споруда совкового готелю тепер радує око і сповнена життя. Але це вже інша історія, яку представимо наступного тижня…

Володимир Ключак

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