Закон про охорону українських пралісів пройшов друге читання

23 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат №4480.

Це дуже важливий Закон, який допоможе зберегти стародавні українські ліси, де ще не відчутно впливу людини. Праліси та старовікові ліси – недоторкані ділянки, які існують і розвиваються під впливом природи. Завдяки цьому вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги (регулювання клімату, очищення води, утримання вуглецю, збереження унікального біорізноманіття та виняткових естетичних, еко-освітніх цінностей тощо), котрі не в змозі повноцінно надати господарські ліси. Після знищення пралісів, їх неможливо відтворити. На жаль, праліси та старовікові ліси майже знищено. У Європі їх залишки збереглися лише у Карпатах, на Балканах і в північній Росії.

Експерти WWF в Україні вже кілька років ведуть роботу з ідентифікації старовікових лісів та пралісів Карпат, яка відбувається згідно розробленої WWF методики інвентаризації пралісів та старовікових лісів. Разом з іншими організаціями на початок 2017 року ідентифіковано 85 тис. га старовікових лісів включно з 54 тис. га пралісів. Ця інформація є доступною на мапі http://gis-wwf.com.ua/

Близько 30 тис. га пралісів перебувають у межах природо-заповідних територій та охороняються законом. Частина з них належить до об’єкту всесвітньої спадщини UNESCO «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Інші ділянки розташовані у межах лісових господарств й до прийняття Закону № 4480 не мали охоронного статусу, тож сьогоднішнє голосування дозволить зберегти ще й ці пралісові ділянки.

- Разом із тим нас насторожує додана в останній момент правка до статті 39-1 Лісового Кодексу про заборону господарської діяльності не лише в пралісах, а у всіх природних лісах (включно зі збором грибів чи ягід, проїздом транспорту тощо). Це є залишком застарілої радянської концепції “повної заповідності”, протилежної до сучасних світових принципів невиснажливого (сталого) розвитку. Природні ліси, за даними статистики, – це майже половина всіх лісів України, а в Карпатах – приблизно три чверті. Заготівля грибів та ягід у лісах, наприклад, є одним з основних джерел доходу великої кількості сімей у лісистих районах, особливо у Карпатах. Заборона може спровокувати зростання соціальних проблем у цих районах і призвести до збільшення нелегальних дій місцевого населення, щоби елементарно прогодуватися. Необхідне дуже виважене врегулювання цього аспекту, – наголошує менеджер лісових проектів WWF в Україні Роман Волосянчук

Праліси є еталонами природного розвитку лісових екосистем, а також домівкою для рідкісних видів тварин та рослин, тому вкрай необхідно зберегти їх для наших нащадків. Праліси неможливо відтворити в сучасних умовах, тому сподіваємося, що прийнятий закон допоможе зберегти цю унікальну природну спадщину.

Трускавецький вісник

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